Perquisition en matière de stupéfiants à Trois-Rivières

Le Service des enquêtes sur la contrebande, équipe d’enquête Mauricie de la Sûreté du Québec, avec la collaboration du Service de police de la ville de Trois-Rivières, a mené, hier, une opération en lien avec la vente de cannabis illicite et de stupéfiants sur le chemin des Pins, à Trois-Rivières.



Un homme de 42 ans a été arrêté sur place, puis libéré sur sommation.

Celui-ci doit revenir devant la justice à une date ultérieure au Palais de justice de Trois-Rivières. Il pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, trafic et possession de stupéfiants, des accusations en vertu de la loi

sur le cannabis et des infractions en matière d’arme à feu.



La perquisition a permis la saisie :



• Plus de 58 grammes de cocaïne;

• plus de 180 grammes de cannabis en cocotte;

• Plus de 50 comprimés de méthamphétamine;

• Plus de 10 000$ en argent canadien;

• Deux armes de poing

• Dix armes à feu

• Un poing américain/couteau



La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou la production de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.



Stratégie CENTAURE



La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec.

CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.



Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

le programme ACCES Cannabis a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.