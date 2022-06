Des conseils de la SQ avant de partir en excursion

Les policiers de la SQ du poste de l’agglomération de La Tuque ont reçu un appel à 6h40 ce matin concernant un homme dans la soixantaine perdu depuis 10 h du matin la veille dans la forêt sur la route 10.

Il avait pris un autre chemin et n’a jamais rejoint son copain de pêche au lieu de rendez-vous. Les recherches menées pas son ami hier ont été infructueuses et la noirceur est tombée.

Le déploiement policier s’est mis en branle du côté de La Tuque dès la réception de l’appel. L’hélicoptère de la SQ était déjà dans la région, des policiers marcheurs et des VTT ont été mobilisés. L’homme disparu a été aperçu par des citoyens une première fois vers 8 h ce matin et a marché pendant d’autres kilomètres pour obtenir de l’aide.

Il avait passé la nuit à l’extérieur, à la pluie, désorienté et s’est fait un abri. Malgré son épuisement, il est hors de danger.

Comme personne n’est à l’abri d’une telle situation, voici certains conseils de sécurité à appliquer lors de vos excursions.

Avant de partir, assurez-vous de…

• Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies et vous devez en laisser une à un proche avant de partir.

• Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réapproprier les techniques de lecture de cartes et des outils de navigation (GPS, boussoles, etc.).

• Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser (marche, embarcation nautique, etc.).

• Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé.

• Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas.

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivants :

• Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d’un endroit isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter le numéro de téléphone des services d’urgence de la région où vous vous trouvez.

• Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l’aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets d’aliments déshydratés.

• Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité.

Pendant votre excursion…

• Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position.

• Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres.

En cas de problèmes…

• Tentez de vous construire un abri.

• Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur.

• Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleur vive sur le sol.

La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site Web au www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/orientez-votre-excursion.pdf et à téléchargez la brochure «Orientez votre excursion» pour vous aider à bien préparer votre activité de plein-air.