Trafic de stupéfiants et d’armes à feu : deux hommes arrêtés à Pierreville 

Les enquêteurs de l’Équipe d’enquête et de coordination du crime organisé Mauricie ont mené, le 25 mai vers 11 h 30, une opération en matière de trafic de stupéfiants et d’armes à feu à Pierreville.

Les policiers ont procédé à l’arrestation de deux hommes de Pierreville. Un homme 40 ans devrait comparaitre aujourd’hui au palais de justice de Sorel relativement à des accusations de possession de stupéfiants aux fins de trafic, possession non autorisée d’arme à feu, possession d’armes prohibées, entreposage négligent d’arme et recel.

L’autre suspect, un homme de 65 ans, pourrait être accusé de recel et de possession de tabac de contrebande. Il a été libéré.

Un immeuble à logements situé sur la rue Trahan a fait l’objet d’une perquisition et a permis aux policiers la saisie de : 2 000 $ d’argent canadien ; plus de 2 500 comprimés de méthamphétamine, une arme de poing chargée avec munitions (prohibée), une imitation d’arme, une arme prohibée (poing américain) ; 1 685 cigarettes et cigares de contrebande, du tabac en vrac illégal

L’opération a mobilisé une dizaine de policiers, dont un maître-chien de la Sûreté du Québec.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763). La Sûreté du Québec rappelle que les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production ou au trafic de stupéfiants.