Deux accidents mortels durant le congé férié

La Sûreté du Québec dévoile le bilan routier au terme du long congé de la Journée nationale des patriotes. Au total, deux collisions mortelles sont survenues sur le réseau routier comparativement à aucune collision l’an dernier.

Les patrouilleurs ont intensifié leurs interventions sur le réseau routier afin d’assurer la sécurité des usagers durant une période de fort achalandage sur les routes du Québec. Outre l’excès de vitesse et la conduite imprudente, les comportements visés étaient le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant.

Ce bilan étant légèrement plus lourd que l’année dernière, il est primordial de poursuivre les interventions policières, conjuguées à la diffusion de messages de sensibilisation incitant les usagers du réseau routier à adopter une conduite plus responsable, permettant ainsi de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès.

La première cause de collisions demeure la personne derrière le volant. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires.