Arrestation pour possession et trafic de stupéfiants à Trois-Rivières

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont effectué une perquisition et procédé à une arrestation en matière de possession et trafic de stupéfiants, le mercredi 11 mai en après-midi.

Cette opération fait suite à des informations reçues indiquant que le suspect s’adonnait à la vente de cannabis et au trafic de drogues, tout en utilisant les réseaux sociaux pour y faire la promotion des différentes substances offertes.

Des démarches d’enquête auront permis aux enquêteurs de la DPTR de visionner plusieurs vidéos mises en ligne par le suspect, et dans lesquelles on y retrouvait plusieurs substances. Une perquisition réalisée au domicile de l’individu, sur la rue René Kimber dans le secteur du Cégep de Trois-Rivières, aura permis la saisie de multiples produits du cannabis et de drogues, notamment :

– Plus de 2 kilos de cannabis

– Plus de 160 grammes de psilocybine (champignons magiques)

– De la cocaïne

– Du haschisch

– Du Kief

– De la wax

– Des bonbons au THC

– Du tabac de contrebande

– 2800 $ en argent canadien

– Plusieurs articles reliés à la vente de stupéfiants

Le suspect fut conduit au quartier général et rencontré par les enquêteurs. L’individu âgé de 35 ans fut remis en liberté avec une promesse de comparaître assortie de conditions. Celui-ci fait face à des accusations de possession et trafic de stupéfiants.

Rappelons que le programme ACCES Cannabis (actions concertées pour contrer l’économie souterraine) fut mis en place à l’automne 2018 par le gouvernement du Québec. Celui-ci est coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Il vise notamment à intensifier la répression du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité, particulièrement chez les jeunes.