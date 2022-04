Stupéfiant : arrestation à la suite d'une perquisition

Les policiers de la Sûreté du Québec et les policiers de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé (DECCO) Mauricie ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants aujourd’hui, dans un logement du rang St-Jean, à Saint-Maurice.

Un homme âgé de 23 ans a été arrêté sur place. Il a été libéré par la suite sur promesse à comparaitre. Il doit revenir devant la justice à une date ultérieure. Il pourrait faire face à des accusations de possession et de production en vue de trafic, des infractions en matière d’arme à feu et des infractions relativement à la Loi sur le cannabis.

La perquisition a permis la saisie de 4 plants de cannabis ; plus de 1110 buvards (LSD) ; plus de 33 grammes de champignons (psilocybine) ; une arme à feu.

Cette perquisition découle d’une enquête amorcée à la suite d’informations reçues du public.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.