Thomas Paré a été retrouvé

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Thomas Paré, 22 ans, de Shawinigan.

Il a été vu pour la dernière fois le 8 avril à Shawinigan. Il se déplacerait en véhicule ou à pied. Il pourrait se trouver dans la région de Shawinigan.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,70 m (5 pi 7 po)

Poids : 55 kg (121 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : verts

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau bleu et orange, des pantalons de jogging gris et des souliers noirs et blancs

Toute personne qui apercevrait Thomas Paré est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Thomas Paré peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.