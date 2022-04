Une homme barricadé dans son logement à Trois-Rivières

Un homme visiblement perturbé a forcé une intervention de la police de Trois-Rivières, hier en après-midi. Il s’était barricadé dans son logement de la rue G. H. Robichon.

« Vers 14 h lundi, une personne chargée d’assurer un suivi auprès d’un homme de 48 ans a contacté le service de police en mentionnant que celui-ci avait tenu des propos menaçants envers lui-même », indique le communiqué de la police de Trois-Rivières.

Selon les informations, la personne était perturbée. « Les patrouilleurs se sont présentés sur les lieux. L’homme s’est retranché à l’intérieur de son logement. Une tentative de communication visant à commencer une intervention en désescalade, afin de raisonner l’homme de 48 ans ». Mais l’intervention n’a pas été concluante.

« Devant le refus de collaboration de celui-ci et après évaluation de la situation, les policiers sont finalement entrés dans le logement afin de s’enquérir de l’état de santé de l’individu. Compte tenu de son état semi-conscient, il fut dirigé vers le centre hospitalier de Trois-Rivières (CHAUR), afin de recevoir les soins requis par son état. »

L’opération policière a duré plus de cinq heures et nécessité la présence sur les lieux du poste de commandement et d’une dizaine de policiers. Les résidents de l’immeuble ont évacué par mesure préventive. Ils ont pu regagner leur domicile vers 19 h.