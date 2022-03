Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières souligne que Mlle Carol Ann Milette-Phet a été retrouvée et amenée au CHAUR TR, afin de recevoir les soins nécessaires à sa santé. Elle était bénéficiaire de soins au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières.

Mlle Milette-Phet était sous le coup d’une ordonnance de soin. Le 2 février, alors qu’elle se trouvait à l’extérieur lors d’une sortie supervisée, elle aurait faussé compagnie à l’intervenante qui l’accompagnait. L’événement avait été rapidement signalé aux policiers et le ratissage qui avait suivi dans le secteur n’avait pas permis de localiser la jeune femme.

Le dossier fut transféré à la division des enquêtes où des démarches additionnelles, accompagnées de la vérification de certaines adresses, n’ont toujours pas permis de retrouver Mlle Milette-Phet.

À la suite de sa fugue, celle-ci pourrait avoir pris la direction de l’Ontario, cependant l’information n’est toutefois pas confirmée. Carol Ann Milette-Phet 33 ans, mesure 1,56 m et pèse 45 kg. Elle a les cheveux longs noirs, aux épaules. Lors de sa fuite, elle portait une jaquette d’hôpital sous un manteau brun et des bottes mi-jambe, de couleur noire. Elle a les dents qui se chevauchent et arbore des traits asiatiques.