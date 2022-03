Des nombreux constats d'infraction lors de l'opération policière samedi

De nombreux constats ont été émis lors de l’opération IMPACT VHR du 5 mars sur les territoires des CSMRC Louiseville et Shawinigan par les policiers de la Sûreté du Québec, avec des agents de surveillance de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et des policiers du Service de Police de Trois-Rivières.

L’opération ciblait principalement les comportements à risque. Quelque 1146 motoneiges et 64 quads ont été vérifiés ; 10 constats ont été émis pour des excès de vitesse et deux constats pour ne pas avoir de droits d’accès aux sentiers.

Trente-quatre constats ont émis en vertu de la Loi sur les Véhicules Hors Route (LVHR), incluant plusieurs constats pour des casques non conformes, de l’équipement non conforme, des traineaux sans feu de freinage, des VHR circulant sur la voie publique à des endroits non autorisés et plus d’occupants sur la motoneige qu’autorisé par le fabricant.

De plus 6 autres constats, 102 avertissements et 11 expulsions de sentier ont été délivrés par les patrouilleurs.

Les policiers rappellent que la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques.