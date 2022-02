Vols de camions et perquisition de drogues

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation d’un suspect relié à une série de vols de camions survenus en 2021 sur le territoire.

Plusieurs vols de camions F-150 et Grand Cherokee ont été répertoriés entre les mois d’avril et de décembre 2021, sur le territoire de la ville de Trois-Rivières, mais également dans plusieurs villes du Québec.

Les vols survenaient majoritairement la nuit et ciblaient principalement des modèles récents. L’enquête qui a suivi a permis de relier le suspect à six dossiers de vols et de tentatives de vols sur notre territoire.

Le mercredi 2 février, les enquêteurs de la DPTR se sont présentés dans une résidence du secteur de Bécancour et ont procédé à l’arrestation de Dave Côté-Laflamme 33 ans, pour vols de véhicules. Celui-ci fut transporté au Quartier général et fut interrogé en lien avec les événements. Côté-Laflamme a comparu et il fut libéré par promesse de comparaître assortie de conditions.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne, voulant partager des renseignements de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME en communiquant au numéro 819-691-2929 touche 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.

Sûreté du Québec

Les patrouilleurs et enquêteurs du poste de la ville de Shawinigan ont procédé, hier, à une arrestation et deux perquisitions dans deux logements du même immeuble sur la rue Saint-Joseph à Shawinigan.

Un homme âgé de 20 ans, de Shawinigan a été arrêté sur place. Il a été libéré plus tard. Il devra revenir devant la justice à une date ultérieure au Palais de justice de Shawinigan. Il pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Lors de la perquisition dans les deux logements, les policiers ont saisi plus de trois grammes de crack, une petite quantité de cocaïne et méthamphétamine, plus de 90 comprimés de médicament d’ordonnances, plus de 1000 $ en argent canadien et des items servant au trafic de stupéfiants.

Cette perquisition découle d’une enquête amorcée à la suite d’informations reçues du public.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.