3 présumés trafiquants de drogues arrêtés à La Tuque

Trois présumés trafiquants de drogues ont été arrêtés par les policiers du poste de la MRC de La Tuque de la Sûreté du Québec, qui ont procédé à une perquisition hier dans le secteur du centre-ville de La Tuque.

La perquisition a été effectuée dans un logement de la rue Tessier.

Les trois suspects arrêtés pour possession de stupéfiants en vue de trafic sont un homme de 34 ans et deux femmes âgées de 35 et 62 ans, de La Tuque. Ils ont tous été libérés et devraient revenir devant le tribunal à une date ultérieure.

Au cours de cette opération, les policiers ont saisi:

-Plus de 500 comprimés de méthamphétamine;

-Environ 2 onces de cannabis;

-Du matériel servant au trafic de stupéfiants.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.