Mauricie-Lanaudière: la police relève 130 infractions en une opération de circulation aux abords des écoles

La Sûreté du Québec a dévoilé le bilan de l’opération d’hier effectuée aux abords des écoles du District Ouest.

Au total, 317 constats d’infraction ont été émis. Des centaines de personnes ont été rencontrées en sensibilisation/prévention.

84 constats d'infractions émis pour vitesse excessive

Pour la région Mauricie-Lanaudière, 84 constats émis pour la vitesse excessive; 46 constats pour d’autres infractions incluant 8 ceintures, autobus, etc; 30 avis de non-conformité émis et une arrestation pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool.

En effet le 9 septembre, les policiers de la SQ MRC de Montcalm ont été avisés qu’une automobile louvoyait et circulait à basse vitesse et dans l’accotement à St-Roch-Ouest. La conductrice a été interceptée sur la route 25 sud. La femme de 39 ans de Blainville a été arrêtée pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool. Au poste, elle a échoué l’alcootest (plus de 4 fois la limite permise).

Elle a été libérée et pourrait faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure. En attendant, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Elle aurait circulé dans des zones scolaires préalablement à son arrestation.

L’objectif de cette opération était d’inciter les conducteurs à la responsabilisation et à la prudence dans leurs déplacements et de s’assurer du respect du code de la sécurité routière. La présence d’autobus d’écoliers, de piétons, de cyclistes et de brigadiers amènera une augmentation de l’achalandage aux abords des zones scolaires, ainsi que sur le réseau routier durant toute l’année scolaire.

Il s’agit d’une opération simultanée impliquant toutes les unités du District Ouest, soit des régions de la Mauricie, de Lanaudière, des Laurentides et de l’Outaouais. Nos efforts d’éducation, de prévention, intervention et de communication (philosophie ÉPIC) vont se poursuivre. Déjà d’autres activités et actions sont prévues par les différents postes du territoire.