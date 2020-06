Une jeune homme arrêté pour menaces de mort envers les policiers

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont tenu une opération policière hier dans le secteur Ste-Marthe du Cap, suite aux propos menaçants tenus par un individu de 19 ans.

Les événements font suite à un appel reçu tôt le matin par un individu qui semblait fortement intoxiqué. Celui-ci aurait contacté la centrale de la police et aurait menacé de faire «sauter» le poste de police et de s’en prendre aux policiers. Ceux-ci ont donc érigé un périmètre de sécurité dans le secteur des rues Lottinville et Boisclair, compte tenu que des armes à feu se trouvaient à l’intérieur du domicile du suspect.

Certaines résidences ont été évacuées par mesure préventive.

Finalement, les policiers ont obtenu une reddition volontaire du suspect vers 7 h 30. Ils ont procédé à son arrestation pour menaces de mort. Il a été conduit au quartier général. Le suspect, 19 ans, devrait comparaître aujourd’hui au palais de justice de Trois-Rivières.