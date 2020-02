Opération policière: cinq arrestations dans un réseau de trafiquants

L’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la Police provinciale de l'Ontario, a procédé mardi au démantèlement d’un réseau de distribution de stupéfiants, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.Les policiers ont procédé à cinq arrestations concernant le trafic de stupéfiants, la possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et le complot.

Les arrestations ont eu lieu à Saint-Boniface (QC), Delta (ON) et Memramcook (NB). Les personnes arrêtées, quatre hommes et une femme, devraient comparaître aux palais de justice de Shawinigan, de Rivière-du-Loup et de Gatineau.

Les policiers ont réalisé des perquisitions le 24 octobre 2019 concernant ce réseau interprovincial, qui écoulait principalement de la cocaïne et du haschich au Québec et au Nouveau-Brunswick. Elles ont permis la saisie de plus de 13 kg de cocaïne, plus de 37 kg de haschich, plus de 9 lb de cannabis, plus de 184 000 $ en argent canadien et d’une arme de poing, entre autres.