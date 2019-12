Une dame de 80 ans disparue: la police sollicite l'aide de la population

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver Denise Sauvageau Massicotte, âgée de 80 ans. Elle manque à l’appel depuis hier en fin d’après-midi.

Madame Sauvageau mesure 1,47 m. et pèse 41 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns. Elle porte des lunettes de vue et serait vêtue d’un manteau de couleur marine, des pantalons foncés et des bottes noires.

Elle pourrait être au volant d’un Kia Rondo 2010 argenté, immatriculé W21 BCQ. La famille mentionne avoir des raisons de craindre pour la sécurité de Denise Sauvageau, car celle-ci souffrirait d’un début d’Alzheimer.

Toute personne pouvant fournir de l’information en lien avec la disparition de la dame est priée de contacter le (819) 691-2929 # 6.