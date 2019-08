Le corps d'un homme de 55 ans retrouvé dans le secteur de Saint-Louis-de-France de

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont fait la découverte du corps d'un homme décédé, le vendredi 2 août. Les policiers avaient été dirigés dans le secteur Saint-Louis-de-France.

Vendredi, vers 10 h 25, un passant qui circulait sur le chemin des Pins aurait remarqué qu’un homme gisait inerte dans un fossé en bordure de la route. Les ambulanciers et les policiers furent contactés. Lorsqu’ils sont arrivés sur place, ils ont tenté des manœuvres de réanimation en vain. L’individu, un homme de 55 ans, était décédé à proximité de son véhicule qui était stationné en bordure de la route.

Les enquêteurs de la Direction de la police furent dépêchés sur les lieux afin d’éclaircir les causes et les circonstances du décès. À la lumière des observations du corps et des témoignages recueillis, le geste volontaire est la thèse retenue par les policiers pour expliquer le décès.

Un périmètre de sécurité érigé dès le départ par les policiers, a été levé vers 13 h 10 en début d’après-midi et la circulation a repris normalement.