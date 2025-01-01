Ville de Shawinigan
Milieu familial : un projet pilote pour une meilleure accessibilité
Par Salle des nouvelles
La Ville de Shawinigan, en partenariat avec le Centre de la petite enfance-Bureau coordonnateur (CPE-BC) Le Manège des Tout-Petits, lance le projet pilote Cap qualité. Il s’agit d’une initiative novatrice visant à renforcer l’offre de services de garde éducatifs en milieu familial, tout en soutenant celles et ceux qui en assurent la vitalité.
Dans un contexte où les besoins des familles en matière de services de garde éducatifs reconnus et subventionnés demeurent criants, la Ville de Shawinigan et Le Manège des Tout-Petits ont créé un partenariat permettant d’offrir une aide financière pouvant aller jusqu’à 8 500 $, afin de soutenir la création de 156 places en service de garde éducatif en milieu familial ou dans la communauté.
Cap qualité poursuit quatre objectifs principaux : augmenter le nombre de places disponibles en milieu familial reconnu et subventionné, assurer le maintien et la pérennité des services de garde éducatifs existants, réduire les obstacles au développement de nouvelles places et valoriser le rôle des responsables de service de garde, véritables piliers du développement socioéconomique de notre communauté.
« Avec Cap qualité, nous voulons non seulement répondre aux besoins pressants des familles, mais aussi reconnaître la contribution essentielle des responsables de service de garde en milieu familial. Leur engagement quotidien favorise le développement des enfants, tout en soutenant l’équilibre travail-famille et la vitalité économique de notre région », mentionne le maire Michel Angers.
Pour Josée Beaumier, directrice générale du CPE-BC Le Manège des Tout-Petits, Cap qualité représente également une occasion de mettre l’accent sur la qualité éducative. « Ce projet est né non seulement d’une volonté de soutenir la création de nouvelles places, mais d’une volonté claire de reconnaître l’engagement des responsables de service de garde dans l’épanouissement des enfants. En misant sur la collaboration, nous posons un geste concret pour soutenir et valoriser celles qui assurent le mieux-être des familles de notre communauté », souligne-t- elle.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la planification stratégique 2025-2030 de la Ville de Shawinigan. Elle est rendue possible par l’Entente de vitalisation du Fonds régions et ruralité, conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la Ville de Shawinigan, qui injecte 100 000 $ dans ce projet pilote.
À cette somme s’ajoute la contribution de Desjardins avec un montant de 20 000 $ provenant du Fonds d’aide au développement du milieu. Cette somme servira à couvrir une partie des frais reliés au démarrage d’un service de garde en milieu familial.
« Nous croyons fermement que l’accès à des services de garde éducatifs de qualité est un levier essentiel pour le développement des enfants, le soutien aux familles et le maintien du tissu socio-économique local. En appuyant le projet Cap qualité, nous désirons aider les nouvelles ressources à accueillir leur clientèle dans un milieu adapté et sécuritaire », souligne Marc-André Beaulieu, directeur développement de marché à la Caisse Desjardins du Centre-de-la- Mauricie.