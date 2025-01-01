Nouvelle présidence à la Table régionale de l’éducation de la Mauricie

Éric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières, cède sa place à titre de président du conseil d’administration de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM), une fonction qu’il exerçait avec engagement et conviction depuis 2020, à Ginette Masse.

« Ma plus grande fierté est d’avoir contribué à rassembler les acteurs de l’éducation de tous les ordres avec ceux des milieux socioéconomique et communautaire autour d’objectifs communs. C’est grâce à cette mobilisation que nous avons pu mettre en place des initiatives concrètes en faveur de la réussite éducative, de la persévérance scolaire et de l’adéquation formation-emploi. Le travail de collaboration, c’est la force de la TREM : aucune organisation ne pourrait accomplir seule ce qui est fait ensemble. », a souligné M. Milette.

Ginette Masse, directrice générale du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, élue à l’unanimité. Forte de plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le réseau de l’éducation et impliquée auprès de la TREM depuis plus de dix ans, Mme Masse met à profit une connaissance approfondie des enjeux éducatifs régionaux et une compréhension de l’importance du travail de concertation. Sa vision axée sur la collaboration en font une alliée précieuse pour poursuivre la mission de la TREM. « J’accepte avec honneur d’assumer la présidence de la TREM et de contribuer à la poursuite de ce travail collectif déjà bien amorcé au cours des dernières années, visant à mobiliser les différents partenaires autour d’un objectif commun : l’éducation des jeunes de la Mauricie. », a affirmé Mme Masse.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Masse sera appuyée par Geneviève Racine, à titre de vice‐présidente, de Catherine Deschênes Doré, à titre de trésorière et de Sébastien Morin, à titre de secrétaire, assurant ainsi une gouvernance collaborative et efficace.

Liste de tous les membres du conseil d’administration de la TREM pour 2025-2026

Catégorie Scolaire - 8 membres

● Rosemarie Boucher, directrice générale par intérim du Centre de services scolaire de l’Énergie

● Ginette Masse, directrice générale du Centre de services scolaire du Chemin- du-Roy

● Stéphane Ayotte, représentant du regroupement des établissements d’enseignement privés de la Mauricie

● Jean-François Léveillé, directeur général du Cégep de Shawinigan

● Éric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières

● Stéphane Delisle, directeur général du Collège Ellis

● Luc Pellerin, directeur général du Collège Laflèche

● Christian Blanchette, recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Catégorie Communautaire et socio-économique - 5 membres

● Gilles Hudon, président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Secteur CIUSSS MCQ

● Geneviève Racine, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan, Secteur Affaires

● Sébastien Morin, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi Trois- Rivières / MRC des Chenaux, Secteur Emploi et employabilité

● Nadine D’Amours, directrice de la Maison de la famille des Chenaux, Secteur Jeunesse et familles

● Nancy Mignault, mairesse de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, Secteur Municipal

Coopté - 1 membre

● Catherine Deschênes Doré, directrice générale de la Caisse Desjardins de Saint- Boniface

Quatre observateurs

● Éric Boucher, conseiller aux partenariats et à la concertation du ministère de l’Éducation

● Chantale Dali, conseillère régionale du ministère de l’Enseignement supérieur du Québec

● François Boucher, directeur régional du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

● Brigitte Blais, directrice générale par intérim de Services Québec de la Mauricie

Une nouvelle année d’actions concertées

Dans un contexte marqué par les coupures budgétaires annoncées par le gouvernement, la TREM rappelle l’importance de miser sur la force du collectif et la mise en commun des ressources.

« Il est plus essentiel que jamais de miser sur la concertation et la collaboration. À la TREM, notre mission est de développer des projets avec et pour les organisations, afin qu’elles puissent les utiliser directement dans leurs différents milieux. C’est le travail collectif qui nous permet de nous assurer que ce que nous faisons répond véritablement à leurs besoins. Et c’est précisément ce travail de concertation qui aidera à traverser une période de contraintes budgétaires, en maximisant les ressources et en renforçant l’impact pour chaque organisation concernée et ainsi pour les jeunes de notre région. », a témoigné Mélanie Chandonnet, directrice générale à la TREM.

L’année 2025-2026 s’annonce riche en projets d’envergure pour la TREM et ses partenaires. Une activité de lancement régionale donnera le coup d’envoi à la 10e édition de la Grande semaine des tout-petits. Le Rendez-vous des formations et des professions reviendra au printemps 2026 dans une formule renouvelée. La pièce de théâtre Cent mille heures sera présentée aux élèves de 4e et 5e secondaire de la région afin d’aborder avec humour la conciliation études-travail. La campagne et le concours Mon boss, c’est le meilleur! seront de retour pour mettre en valeur les employeurs de choix et promouvoir la conciliation études-travail, tandis que les Journées de la persévérance scolaire mobiliseront de nouveau la région autour de cette grande cause. Plusieurs autres projets mobilisateurs sont sur la table et verront le jour au cours des prochains mois.

Un bilan annuel marqué par des projets porteurs

La TREM a profité de son assemblée générale annuelle pour présenter son rapport d’activités, qui fait état d’une année marquée par la réalisation de 24 projets porteurs en Mauricie, dont 5 événements, ainsi que par le soutien financier accordé à 30 initiatives locales en persévérance scolaire.

Parmi les faits saillants, on note le grand retour du Gala Reconnaissance ainsi que de l’événement La Réussite éducative dans la mire. À la demande des partenaires, la TREM a également renforcé ses actions autour de la conciliation études‐travail ainsi que de l’accueil, de l’intégration et de la rétention des étudiants internationaux.

Enfin, l’AGA a été l’occasion de dévoiler le Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Mauricie - édition 2025, réalisé en collaboration avec ÉCOBES – Recherche et transfert et le CIUSSS MCQ.