Les inscriptions à l’Université du Québec à Trois-Rivières se maintiennent
Par Salle des nouvelles
En ce début du trimestre d’automne, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accueille 15 129 étudiantes et étudiants sur ses différents campus. Le nombre total d’inscriptions demeure stable par rapport à l’automne dernier, avec une baisse marginale de moins de 1 %.
La population étudiante de l’UQTR se maintient grâce à la présence accrue d’étudiants canadiens ou ayant la résidence permanente. En fait, les variations négatives dans les inscriptions découlent directement de la décroissance observée (- 21 %) chez les étudiantes et étudiants internationaux détenteurs d’un visa (2 268 inscriptions). En provenance de 62 pays, les étudiantes et étudiants internationaux avec visa sont principalement originaires du Sénégal, du Cameroun, de la France, du Congo, du Maroc, du Burkina Faso, de la Tunisie, de l’Algérie et d’Haïti.
Variabilité selon les cycles et régimes d’études
Les personnes fréquentant l’UQTR se répartissent entre différents cycles d’études qui, cet automne, n’affichent pas tous la même évolution. Au premier cycle, les inscriptions sont stables (+ 0,4 %), alors que le deuxième (- 8 %) et le troisième (- 3 %) cycles sont en décroissance. Cette diminution aux cycles supérieurs est directement attribuable à la baisse majeure enregistrée chez les étudiantes et étudiants internationaux avec visa.
En ce qui concerne les régimes d’études, l’équilibre entre les cheminements à temps complet et à temps partiel est relativement stable avec une répartition de deux tiers et d’un tiers, respectivement.
Des programmes en croissance
Ce trimestre, les domaines d’études de l’UQTR présentant le plus grand nombre d’inscriptions sont les sciences de l’administration, les sciences de la santé, les sciences humaines et les sciences de l’éducation.
Rappelons que l’UQTR figure au troisième rang des universités québécoises en ce qui concerne la diversité de son offre de programmes d’études en santé. Ce secteur attire d’ailleurs davantage d’étudiantes et d’étudiants cet automne, en comparaison avec l’an dernier.
Dans les programmes de formation menant aux brevets d’enseignement, l’UQTR voit ses inscriptions bondir de 20 % dans la dernière année. Depuis 2019, c’est une croissance de 50 % des inscriptions dans ces programmes qui a été observée.
Encore cette année, l’UQTR profite d’un renouvellement de sa population étudiante avec 3 110 personnes inscrites pour la première fois dans l’établissement.
L’UQTR bien établie dans ses régions
Outre son campus principal de Trois-Rivières, l’UQTR opère six campus régionaux situés à Drummondville, Québec, L’Assomption, Terrebonne, Joliette et Longueuil. Au total, 2 706 étudiantes et étudiants sont inscrits dans des programmes offerts par ces campus régionaux, dont la fréquentation affiche une hausse globale de 6 % par rapport à l’automne 2024.
Provenance des données
L’ensemble des statistiques figurant dans le présent constat ont été recueillies au lendemain de la date limite pour l’abandon de cours sans mention au dossier universitaire et donnant droit à l’annulation des droits de scolarité.
Portes ouvertes
Le samedi 8 novembre prochain, l’UQTR tiendra une activité portes ouvertes sur son campus de Trois-Rivières, de 10 h à 15 h. Dans la journée du samedi 22 novembre, il sera également possible de visiter les campus de Drummondville, Québec, L’Assomption, Terrebonne, Joliette et Longueuil, entre 10 h et 13 h. Ces portes ouvertes permettront aux futurs étudiants et étudiantes de découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire à l’UQTR. Pour de plus amples renseignements au sujet de ces activités, il suffit de consulter le https://www.uqtr.ca/portes-ouvertes.