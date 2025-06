L’UQTR lance son Plan stratégique autochtone 2025-2027

En ce début du Mois national de l'histoire autochtone, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a procédé aujourd’hui au lancement officiel de son Plan stratégique autochtone 2025- 2027, intitulé Tisser des liens durables avec les Premiers Peuples.

Par la même occasion, l’UQTR a présenté son nouveau conseil Capotowan, un comité consultatif composé de personnes autochtones et allochtones de la communauté universitaire, qui a travaillé à l’élaboration du Plan et veillera à sa réalisation.

Le Plan stratégique autochtone 2025-2027 de l’UQTR guidera la transformation de l’Université en matière de décolonisation et d’intégration des savoirs et des cultures autochtones. Il pose aussi les bases nécessaires à l’établissement d’un environnement universitaire culturellement sécurisant où se tissent des liens durables entre les personnes autochtones et allochtones.

En adoptant ce plan stratégique, l’UQTR s’engage à devenir un espace accueillant pour les Premiers Peuples. La démarche est inspirée d’un capotowan, une maison traditionnelle des Premières Nations où la communauté se rassemble et trouve un milieu de vie bienveillant, où chaque personne a sa place. Le capotowan – qui se construit une perche à la fois, avec l’aide de chacun – est la vision qui sous-tend l’ensemble du Plan stratégique autochtone de l’Université.

Création du conseil Capowotan

Composé de près d’une vingtaine de personnes autochtones et allochtones, travaillant ou étudiant à l’UQTR, le conseil Capotowan soutiendra la mise en œuvre du Plan stratégique autochtone. Il agira aussi comme guide en offrant ses recommandations à la direction de l’Université.

« Le Plan stratégique autochtone 2025-2027 de l’UQTR trace la voie vers un avenir où la réconciliation, la reconnaissance et la collaboration sincère prennent tout leur sens. Ce plan s’inscrit dans la continuité de nombreux appels à l’action et documents normatifs, traduisant une volonté de l’UQTR de jouer un rôle actif dans la transformation de notre société. Sa mise en œuvre repose sur une responsabilité partagée où chaque personne, chaque unité, a un rôle à jouer », mentionne Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

« Être autochtone, c’est entretenir une relation avec sa culture, son territoire et sa communauté. Vivre son identité au quotidien, ce n’est pas un privilège, mais un droit. La société de demain se doit d’offrir les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit. L’époque où l’éducation visait l’assimilation des Peuples autochtones est derrière nous. L’UQTR doit être un partenaire actif de cette transformation, un lieu où chaque personne autochtone trouve les outils nécessaires afin de mener les changements de demain. Un lieu où les traditions, les savoirs et les cultures autochtones obtiennent la place qui leur revient », affirme Samuel Rainville, Innu et directeur du Bureau des relations et à l’engagement auprès des Premiers Peuples de l’UQTR.

Un engagement concret et collectif

Trois principales stratégies sont au cœur du Plan stratégique autochtone de l’UQTR : Engagement auprès des Premiers Peuples, Éducation autochtone ainsi que Collaboration et fierté culturelle. Pour orienter ces priorités, dix grands souhaits ont été identifiés. Chacun cible un idéal à atteindre dans les différents secteurs d’intervention de l’Université.

Le déploiement des stratégies sera assuré par la mise en œuvre de neuf chantiers liés à des projets concrets : persévérance scolaire chez les personnes autochtones, partenariats avec des organismes autochtones, espace dédié aux personnes étudiantes autochtones, déploiement d’une formation générale sur les Premiers Peuples, conseil pédagogique autochtone, accompagnement de la communauté étudiante autochtone, rassemblements autochtones-allochtones, énoncé de reconnaissance autochtone et plan de mise en œuvre du Principe de Joyce.

Soulignons que le Plan comporte également des citations de plusieurs personnes autochtones qui s’expriment en lien avec les stratégies visées ainsi qu’à propos de symboliques propres aux Premières Nations. De plus, le design graphique du Plan a été réalisé par l’agence créative autochtone Niaka de Wôlinak.