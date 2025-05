Des étudiants en Informatique créent et commercialisent un jeu vidéo

Cinq étudiants du programme Techniques de l’informatique du Cégep de Trois-Rivières s’apprêtent à lancer un jeu vidéo qu’ils ont eux-mêmes conçu dans le cadre d’un cours.

Le jeu sera accessible sur Steam, une des plateformes de jeu en ligne les plus utilisées par la communauté dès le 1er mai ainsi que sur les bornes d’arcade du cégep cet automne.

Les étudiants ont profité de leur projet de fin d’études pour mettre en pratique les connaissances acquises au fil de leur formation en créant un jeu vidéo de A à Z. « Quand on pense à un jeu vidéo, on voit l’aspect divertissement. Sous l’angle de la conception, c’est toutefois plus complexe. Il faut réfléchir à de nombreux éléments pour offrir une expérience intéressante aux utilisateurs et utilisatrices », souligne Samuel Girard, un étudiant ayant travaillé sur le projet.

L’équipe a choisi l’univers financier comme base pour développer leur concept. Dans Bling Bling Bankruptcy, le joueur ou la joueuse doit trouver différentes façons d’amasser de l’argent pour réussir à payer ses dettes. Il est possible d’accéder aux niveaux supérieurs du jeu en augmentant ses actifs. Différentes compétences ont été mises à profit pour arriver au résultat final : programmation, génie logiciel, réseautique, cybersécurité, base de données, gestion de projet, etc. Les étudiants ont même pu s’initier à l’entrepreneuriat en créant leur propre startup pour déployer le projet.