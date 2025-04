La soirée Eurêka au Cégep de Trois-Rivière remet 15 000$ en bourses

Le 23 avril, le Cégep de Trois-Rivières a tenu en collaboration avec la Fondation du cégep, la soirée Eurêka qui récompense les étudiants qui se sont démarqués au cours de l'année 2024-2025.

Un total de 15 000 $ a été remis en bourses en plus de mettre à l'honneur celles et ceux qui se distinguent par leur engagement, leur détermination et leur excellence.

« Mettre en lumière les efforts et l’engagement de nos étudiantes et étudiants, c’est affirmer la valeur de leurs parcours. À travers cette soirée, en collaboration avec la Fondation, nous leur rendons hommage, avec fierté, en célébrant leur ténacité et leurs réalisations exceptionnelles », souligne Eric Millette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Au cours de la soirée, 60 bourses ont été remises, dont 16 pour souligner l’implication, la persévérance, les projets culturels et l’excellence académique. Les 44 autres bourses ont été octroyées par les départements des divers programmes pour reconnaître la contribution des étudiants dans leur parcours scolaire.

Un moment marquant

Le moment phare de la soirée a été la remise du prestigieux prix

« Fabuleux » par la Fondation. Ce prix est décerné à l’étudiant qui excelle à concilier excellence scolaire, engagement et développement personnel. Cette année, Alexandre Tessier, étudiant en Sciences de la nature, s’est vu décerner ce prix. Alexandre s'investit dans de nombreux engagements communautaires et bénévoles, notamment chez Moisson Mauricie, Festivoix, et la bleuetière des Vieilles-Forges. En tant que vice-président aux affaires environnementales de l'association générale des étudiants (AGE) du Cégep de Trois-Rivières, il initie des projets comme la distribution gratuite de coupes menstruelles. Il jongle avec ses responsabilités tout en poursuivant ses études et en participant au Parcours scientifique. Son rêve est de faire de la recherche en biotechnologie dans l'espace, notamment sur la Station Spatiale Internationale ou Mars.