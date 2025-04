Recherche en santé à l’UQTR : amélioration des soins des communautés rurales et éloignées

Les chercheurs et les chercheuses de l’Université du Québec à Trois- Rivières (UQTR) occupent une place importante dans l’équipe de recherche d’un tout nouveau réseau dédié à un accès équitable aux soins de santé dans les régions.

En collaboration avec les milieux, le Réseau communautés rurales et éloignées en santé, le CARES, a pour mission de contribuer à la santé et au mieux- être des communautés dans une perspective interdisciplinaire et intersectorielle où la formation, la recherche, l'innovation et la mobilisation des connaissances sont mises à profit pour répondre aux enjeux prioritaires de santé et de services sociaux dans les régions rurales et éloignées du Québec.

Mis sur pied en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CARES profite d’un financement de quatre millions de dollars du Fonds de recherche du Québec - secteur Santé et est l’un des 15 réseaux thématiques dont l'objectif est d'exercer un leadership rassembleur auprès de la communauté scientifique québécoise et de créer une plus grande cohésion autour de thématiques ciblées. Conjuguant l'expertise de plus de 160 membres, le réseau est composé de chercheuses et chercheurs universitaires et de leurs partenaires des milieux de pratique en santé et en services sociaux.

« Le Réseau communautés rurales et éloignées en santé est emblématique du dévouement de l’UQTR en matière de recherche pour une santé équitable et inclusive. Son action, axée à la fois sur les partenariats et les milieux, vise des objectifs de résultats concrets dans une perspective de mieux-être et de prévention. C’est cette méthode distinctive qui permet à la vingtaine de chercheurs de l’UQTR participant au réseau d’aborder les enjeux de santé avec un regard résolument innovant, qui accompagne de manière proactive et adaptée, les multiples transitions sociétales que nous traversons », explique Sébastien Charles, vice-recteur à la recherche et au développement de l’UQTR.

L’approche inclusive et plurielle d’un réseau ancré dans les milieux

Le CARES mise sur des approches novatrices de recherche, de formation et d'animation scientifiques basées sur de solides partenariats locaux avec les milieux communautaires, cliniques et de pratique tels que les centres de soins, de réadaptation et de santé mentale. À titre d’exemple, la création de groupes de travail permettant la mise en commun des expertises du milieu permettra de se pencher sur des thématiques comme la santé nordique, la santé mondiale en régions éloignées ou encore la santé autochtone et les trajectoires de soins et services aux populations en situation de vulnérabilité dans les milieux ruraux et éloignés. Au CARES, la programmation est avant tout bâtie à partir des besoins des milieux et en collaboration avec les acteurs importants du terrain qui permettent un ancrage dans les communautés.

Selon Martin Descarreaux, titulaire de la Chaire de recherche internationale en santé neuromusculosquelettique, professeur au Département des sciences de l’activité physique de l’UQTR et membre de la direction du CARES, « C’est important d’offrir un complément au système de santé publique dont les grands centres de recherche se retrouvent en milieu urbain. Notre volonté au CARES, c’est vraiment de faire la promotion d'approches différentes en santé. Des approches qui vont évidemment s’intégrer au système, mais dans une perspective plus large et en englobant aussi d'autres acteurs de la santé. C'est particulièrement important en région parce que les ressources dans ce domaine y sont malheureusement très restreintes ». Il souligne également que « ce qui nous distingue, c’est qu’on a des gens partout sur le terrain ».

C’est ainsi que grâce à sa proximité avec les milieux, le CARES répond au besoin d’approches différentes en santé et qui permettent de venir en renfort aux hôpitaux, médecins et autres éléments du système en place.

