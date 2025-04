Le Cégep de Trois-Rivières accueillera un étudiant étranger une seconde fois

Le Cégep de Trois-Rivières est heureux d’annoncer qu’il accueillera de nouveau une étudiante ou un étudiant réfugié dès l’automne 2025 afin qu’il ou elle puisse poursuivre ses études au cégep tout en obtenant un statut de résident permanent au Canada.

Il s’agira de la deuxième fois que le collège s’engage dans le programme de parrainage d’un étudiant réfugié (PÉR) de l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC). En effet, c’est à l’automne 2023 que la première personne réfugiée a été accueillie au cégep.

À son arrivée, la personne réfugiée, qui désire conserver son anonymat, a participé aux activités d’accueil offertes par le Bureau international du Cégep de Trois-Rivières afin de faciliter son intégration. Cette personne a aussi été entourée des membres du comité étudiant PÉR, composé de plusieurs étudiantes et étudiants engagés qui lui fournit un soutien et un accompagnement.

« Avoir la chance de faire partie du 1 % des jeunes qui ont pu quitter ce camp pour poursuivre des études supérieures est un privilège que je ne prends pas à la légère. Mes rêves d’études supérieures semblaient évanouis jusqu’à ce que vous me redonniez espoir. Grâce à l’assistance du comité PÉR du Cégep de Trois-Rivières, j’ai pu devenir autonome, et mes études se poursuivent très bien. Je suis déterminé à apporter, par la suite, une contribution positive à cette communauté qui m’a accueilli à bras ouverts. » - Extrait de la lettre de remerciement de la première personne réfugiée accueillie.

Le parrainage d’une personne réfugiée exige que l’institution assume les coûts de ses 12 premiers mois au Québec. Le Cégep de Trois-Rivières s’est aussi engagé à lui offrir une place gratuitement dans l’une de ses résidences pour sa première année d’études. Ce projet est donc possible grâce au financement, aux dons reçus et au comité étudiant PÉR.

Le comité PÉR

Au Cégep de Trois-Rivières, plusieurs membres du personnel et de la communauté étudiante sont mobilisés pour la mise en œuvre du projet.

« Le parrainage d’un étudiant réfugié est l’occasion de changer la vie d’une personne, mais aussi, celle d’une communauté. La contribution à cette initiative aidera à former des citoyens sensibles à la réalité mondiale et engagés dans une société plus juste, et surtout, à échelle humaine. » explique Sophie-Lizandre Blais, attachée d’administration au Bureau international du Cégep de Trois-Rivières.

« Je m'implique parce que chaque rencontre est une histoire, chaque échange une occasion de grandir ensemble. Ce sont ces liens tissés au fil du temps, cette confiance partagée et ces moments d'entraide qui donnent tout leur sens à mon engagement. » exprime Mirna Ludgie Labossière, étudiante en Techniques d’éducation à l’enfance.