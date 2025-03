Jusqu'au 30 mars, toute la région célèbre la langue et la culture francophone avec le retour des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie (JIF) pour une 13e année. Composé de nombreux partenaires de la région, le comité organisateur propose une panoplie d’activités visant à célébrer les valeurs communes de la Francophonie, dont la solidarité, la diversité culturelle, l’éducation, ainsi que la coopération économique au service du développement durable.

Le coup d’envoi a été donné par la présentation de la Cérémonie d’ouverture le 20 mars, à l’Atrium C.E.U. de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Sous le thème « Fiers au cœur de la Francophonie », l’événement a été l’occasion pour le comité organisateur de lancer la programmation des Journées internationales de la Francophonie 2025 en compagnie de la présidente d’honneur de l’événement, la comédienne Isabelle Blais.

« Mes racines sont à Trois-Rivières. C’est ici que mon rêve de devenir une artiste a pris forme. La culture francophone, que ce soit à travers la musique, le théâtre ou la poésie est le socle de notre identité et la santé de notre société. C’est avec bonheur que je me joins au comité organisateur des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie et je vous invite tous et toutes à participer aux activités et à démontrer votre fierté et votre amour pour notre belle culture », souligne Isabelle Blais.

Parmi les activités phares des Journées internationales de la Francophonie (JIF) qui sont ouvertes au grand public (inscriptions obligatoires), notons le spectacle « Chanter pour la Francophonie », le 22 mars, à la Salle Anaïs-Allard-Rousseau de Trois-Rivières. Il y avait l’Ensemble vocal de l'UQTR, la Chorale de l'école Félix Leclerc ainsi que le groupe En Harmonie qui se sont unis pour célébrer la francophonie en chanson. Sous le thème «Imaginer et bâtir des futurs : engagement, innovation et transition pour demain», la Journée du Développement durable est un incontournable de la programmation des JIF depuis quelques années. Cet événement gratuit et ouvert à tous (inscriptions obligatoires) se déroulera de 8 h 30 à 18 h à l’Atrium C.E.U. de l’UQTR, le vendredi 28 mars.

Les amateurs de vers et de prose sont également invités à un après-midi de Slam et poésie pour la Francophonie le samedi 29 mars, de 13 h à 15 h à la Librairie Poirier de Trois-Rivières. Finalement, l’événement de clôture des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie se tiendra dans le cadre du Salon du livre de Trois-Rivières, le dimanche 30 mars dès 15 h, lors d’une table ronde abordant l’écriture, la littérature et la création, ici comme ailleurs dans la francophonie. Pour s’inscrire aux activités offertes et consulter la programmation complète des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie, il suffit de se rendre au www.uqtr.ca/jifmauricie.

Des partenaires précieux

Rappelons que les Journées internationales de la Francophonie mettent aussi en valeur la programmation d’événements bien connus comme Le Salon du livre de Trois-Rivières, le Festival international de théâtre francophone de Trois-Rivières, les Prix sur la qualité du français dans les médias de la Société Saint-Jean- Baptiste, ainsi qu’une panoplie d’activités culturelles qui invitent à une réelle fête de toutes les formes d’expression en français (littérature, science, théâtre, poésie, activités muséales, musique, etc.).

« La Mauricie est la deuxième région francophone en Amérique. Nous sommes fiers d’y habiter, tout en faisant partie, selon l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone en 2024, des 343 millions de gens dans le monde qui ont des valeurs en commun, telles le français, l’ouverture aux autres et la diversité culturelle. En Mauricie, ce qui nous unit, c’est avant tout la Francophonie », souligne Patrick Razakamananifidiny, président du Comité organisateur des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie.

Une fête internationale

Comme chaque année, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée le 20 mars dans les pays francophones et dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), de l’Agence de coopération culturelle et technique, qui allait ensuite devenir l’Organisation internationale de la Francophonie. Cette organisation compte aujourd’hui 88 États et gouvernements membres, dont celui du Québec et plus de 343 millions de locuteurs, répartis sur les cinq continents, qui parlent français sur une base régulière.