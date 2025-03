L’UQ recommande le renouvellement du recteur Christian Blanchette

À la suite de sa rencontre tenue le 19 mars 2025, l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec a recommandé de manière unanime au gouvernement du Québec le renouvellement du mandat de monsieur Christian Blanchette à titre de recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour un mandat de cinq ans.

Titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en physique de l’Université de York, monsieur Blanchette est passé de l’environnement à la transformation numérique de l’enseignement et des universités avant de s’investir depuis maintenant près de 30 ans dans la gestion universitaire. Il a notamment agi comme doyen associé à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université d’Ottawa de 2008 à 2011 et a occupé le poste de doyen de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal par la suite, et ce, jusqu’à son entrée en fonction au rectorat de l’UQTR en décembre 2020.

« Depuis son arrivée en 2020, M. Christian Blanchette a su remplir ses responsabilités et réaliser la mission de notre université avec brio. Le renouvellement de son mandat est une excellente nouvelle pour l’UQTR et l’ensemble de sa communauté. La stabilité dans la gouvernance est un gage de bonne santé organisationnelle, et nous sommes convaincus que M. Blanchette continuera à faire rayonner notre université avec toute l’expertise, l’engagement, l’authenticité et la vision qui le caractérisent. Nous lui adressons nos plus sincères félicitations », a mentionné madame Marta Acevedo, présidente du conseil d’administration de l’UQTR.

« Je suis très heureux de poursuivre le travail de collaboration avec M. Blanchette. Sa vision du milieu de l’enseignement supérieur conjugué à son dévouement envers l’Université du Québec à Trois-Rivières, en fait un partenaire de choix. Ensemble, nous pourrons poursuivre le développement de plusieurs projets porteurs au cours de son second mandat », a déclaré monsieur Alexandre Cloutier, président de l’Université du Québec.

Un processus de consultation rigoureux

Conformément au règlement général 11 de l’Université du Québec Processus de consultation en vue de la désignation des chefs d’établissement, un comité de sélection a été formé en décembre 2024 pour le renouvellement du mandat au rectorat de l’UQTR. Selon le règlement, le comité est composé du président de l’Université du Québec, qui le préside, et de quatre personnes, dont deux nommées par l’Assemblée des gouverneurs et deux par le conseil d’administration de l’établissement concerné. Il stipule également que le secrétaire général de l’Université du Québec agit comme secrétaire du comité.

Une consultation à propos du renouvellement de la candidate s’est tenue du 22 janvier au 12 février 2025 inclusivement, par voie électronique, auprès de la communauté universitaire. Ce sont 379 personnes qui y ont participé, pour un taux de participation de 41,6 %. Parmi celles-ci, 347 personnes et représentants des groupes ont donné un appui très favorable et plutôt favorable, soit 91,56 %, tandis que 17 personnes et représentants des groupes ont donné un avis plutôt défavorable et très défavorable, soit 4,49 %.

Considérant ces résultats et les réponses formulées lors de son entrevue par monsieur Blanchette, le comité de sélection a recommandé unanimement à l’Assemblée des gouverneurs le renouvellement de monsieur Christian Blanchette au rectorat de l’Université du Québec à Trois-Rivières.