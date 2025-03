L’UQTR convie les gens au Salon des Premiers Peuples

Du 24 au 31 mars prochains, les cultures autochtones seront à l’honneur à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) avec la tenue du Salon des Premiers Peuples. Cet événement, regroupant plusieurs activités offertes à différents publics, mettra en lumière l’histoire, les réalités et la vision du monde des Premières Nations.

La population régionale est conviée tout particulièrement à trois activités, entièrement gratuites. Le lundi 24 mars aura lieu le Bingo littéraire Kwahiatonhk!, un jeu original permettant la

découverte de la littérature des Premières Nations dans une ambiance festive et humoristique. Le lendemain, le grand public est invité sur le campus pour la projection de courts métrages autochtones et du documentaire Ninan Auassat : Nous, les enfants, présentés par Terres en vues. Le jeudi 27 mars, il sera également possible d’assister à des lectures théâtrales de la pièce Sikahotew, De l’eau dans le canot, offertes par des artistes atikamekw.

En lien avec le Salon des Premiers Peuples, la bibliothèque Roy-Denommé de l’UQTR présente aussi une exposition en provenance du Musée des Abénakis d’Odanak, pendant le mois de mars. Ouverte à toutes et tous, cette exposition regroupe différents objets issus de la culture abénakise.

Pour plus de détails sur l’ensemble de ces activités (heures, lieux, réservation), il est possible de consulter le site Web du Salon au www.uqtr.ca/premierspeuples/salon2025.

Cercle de parole, balado et conférences

Le Salon des Premiers Peuples comprendra également des activités offertes plus particulièrement aux membres de la communauté universitaire. Un cercle de parole intitulé Tipatshimutau - Expériences des Premiers Peuples en milieu universitaire aura lieu en présence de Julie Rock (Innue et professeure au Département de psychoéducation et travail social de l’UQTR), ainsi que Valérie Richer O’Bomsawin (W8banaki, diplômée de l’UQTR, orthopédagogue au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy et enseignante au Collège Kiuna).

La professeure Julie Rock sera également l’invitée d’un nouveau balado de la série Le Micro pédagogique, lancé à l’occasion du Salon par le Bureau de pédagogie et de formation à distance de l’UQTR et destiné aux personnes enseignantes de l’Université.

De son côté, la professeure Véronique Basile Hébert, Atikamekw et membre du Département de lettres et communication sociale de l’UQTR, accueillera l’auteur québécois Kev Lambert, de renommée internationale, lors d’un cours offert à un auditoire élargi. Les membres de la communauté universitaire sont aussi conviés à un grand entretien avec Cyndy Wylde, Anicinapek8e et Atikamekw Nehirowisiw et professeure en travail social à l’Université d’Ottawa, qui présentera son récent essai Émergence insoumise.

Tente atikamekw et rencontre avec l’Aîné autochtone en résidence

La tenue du Salon des Premiers Peuples à l’UQTR sera soulignée par l’installation d’une tente atikamekw sur le campus trifluvien, dans un emplacement extérieur dédié aux Premiers Peuples nommé l’Espace Waska Otapi (signifiant « cercle de racines »). À cet endroit, il sera possible de rencontrer Jacques Newashish, Aîné autochtone en résidence de l’UQTR et Atikamekw originaire de la communauté de Wemotaci.

« Nous invitons chaleureusement la population régionale et la communauté universitaire à participer aux activités du Salon des Premiers Peuples, un événement favorisant la découverte des cultures autochtones et le dialogue entre personnes autochtones et allochtones. C’est la seconde fois que l’UQTR tient ce type de salon, une initiative illustrant la volonté renouvelée de l’Université de s’impliquer activement dans une démarche de vérité et réconciliation », de commenter Samuel Rainville, directeur du Bureau des relations et à l’engagement auprès des Premiers Peuples de l’UQTR.

Lancement du Plan stratégique autochtone 2025-2027

À la clôture du Salon, l’UQTR procédera au lancement officiel de son Plan stratégique autochtone 2025-2027 intitulé Tisser des liens durables avec les Premiers Peuples. Ce plan institutionnel, fruit du travail collectif de personnes autochtones et allochtones, guidera la transformation de l’Université en matière de décolonisation et d’intégration des savoirs et des cultures autochtones. Il pose aussi les bases nécessaires à l’établissement d’un environnement universitaire culturellement sécurisant où se tissent des liens durables entre les personnes autochtones et allochtones.

Tournée dans les trois communautés atikamekw avec le Salon du livre

Pendant la dernière semaine de mars, l’UQTR collaborera également avec le Salon du livre de Trois-Rivières pour la réalisation de la Tournée Tapwatiketan Mamo, au cours de laquelle les élèves des écoles des communautés atikamekw de Manawan, Wemotaci et Opitciwan recevront la visite d’autrices et auteurs.