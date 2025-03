Des mesure de la TREM pour l'Intégration des étudiants internationaux

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) met en place de nouvelles initiatives visant à favoriser l’accueil, l’intégration, la réussite et la rétention des étudiantes et étudiants internationaux dans la région.

Ainsi, grâce à une concertation menée auprès de partenaires provenant de divers secteurs d’activités, la TREM a pu développer deux projets phares : La recension et la diffusion d’initiatives et d’outils visant à favoriser l’accueil, l’intégration, la réussite et la rétention des étudiantes et étudiants internationaux en Mauricie et le développement de la trousse Bienvenue Ici (tte), visant à faciliter l’apprentissage du français par la mise en place d’activités interculturelles ludiques.

Un événement et un recueil pour mobiliser les acteurs locaux

C’est plus de 60 partenaires de la TREM qui se sont réunis aujourd’hui au Complexe Laviolette de Trois-Rivières pour assister à l’événement De l’accueil à la rétention, tous ensemble pour les étudiants internationaux. Au cours de la journée, les participantes et participants ont été invités à prendre part à des ateliers visant à réfléchir aux enjeux vécus par la clientèle de l’international et aux moyens à mettre en place pour favoriser leur accompagnement.

Ayant été mandatée par le Pôle régional — accueil et enracinement de Développement Mauricie pour réaliser un inventaire des initiatives et des outils visant à soutenir la clientèle issue de l’international, la TREM a profité de ce rassemblement pour présenter le fruit de son travail. Prenant la forme d’un recueil, cet outil répertorie les initiatives et les outils développés et utilisés par différentes organisations en Mauricie. Ce recueil s’avère très pertinent non seulement pour faire connaître les actions existantes, mais aussi pour inspirer les différents acteurs régionaux souhaitant faire une différence auprès des étudiantes et étudiants internationaux.

Le recueil a été conçu autour de quatre axes clés interdépendants :

L’accueil – Un accompagnement indispensable pour fournir les informations utiles et faciliter leur transition dès la confirmation de leur admission en Mauricie.

L’intégration– Un processus essentiel qui contribue à leur bien-être et à leur sentiment d’appartenance à la communauté.

La réussite – Un important défi notamment en raison du choc culturel et du manque de flexibilité lié au permis d’études.

La rétention – Un travail collectif nécessaire pour inciter cette clientèle à s’établir ici, afin de conserver ces talents en Mauricie.

Bienvenue Ici (tte) : Des activités interculturelles pour donner le goût du français

Afin de renforcer l’apprentissage du français et de favoriser les échanges entre les étudiants internationaux et locaux, la TREM a développé la trousse Bienvenue Ici (tte). Contenant des livres, des jeux de même qu’un guide, cette trousse clé en main permet aux intervenants scolaires d’animer des activités interculturelles, divisées en cinq thématiques distinctes, conçues de façon à développer les compétences linguistiques des étudiantes et étudiants.

Neuf trousses ont été remises à des établissements scolaires de la région accueillant des étudiants internationaux. Fait intéressant, le guide peut être utilisé par n’importe quelle organisation œuvrant auprès d’une clientèle multiculturelle puisque les activités peuvent être réalisées sans les livres et les jeux proposés.