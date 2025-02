Plus du quart des Canadiens estiment que les systèmes d'IA sont des sources fiables

Plus du quart des Canadiens, soit 28 %, considèrent les systèmes d’intelligence artificielle comme ChatGPT comme des sources d’information fiables, selon un nouveau sondage.

Parmi les Canadiens de la génération Z (nés entre 1997 et 2012), 41 % considèrent les systèmes d’intelligence artificielle (IA) comme des sources d’information fiables.

Ce taux n’est pas loin des 49 % de répondants de la génération Z qui ont déclaré faire confiance aux articles publiés sur les sites des médias d’information, selon l’indice annuel CanTrust publié par Proof Strategies.

Le niveau élevé de confiance dans la fiabilité de l’IA parmi les répondants de la génération Z semble attribuable aux hommes plus jeunes.

Plus de la moitié des hommes de la génération Z interrogés (54 %) ont exprimé un niveau élevé de confiance dans les résultats de recherche provenant de grands modèles linguistiques et de plateformes comme ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google.

«Le temps nous dira s’il est acceptable de faire confiance à l’IA. Pour le moment, il faut assurément adopter une approche sceptique et vérifier les faits en profondeur», a prévenu le président de Proof Strategies, Bruce MacLellan.

Le titulaire de la Chaire de recherche en technologie et société de l'Université d'Ottawa, Florian Martin-Bariteau, estime que les résultats du sondage sont préoccupants, car de nombreuses personnes ne comprennent pas le fonctionnement de l’IA générative.

Les systèmes d’IA ne comprennent pas les idées et les concepts comme les humains. Ils identifient plutôt des modèles dans les données d’entraînement pour faire des prédictions, qu’ils utilisent pour générer du nouveau contenu. Les résultats peuvent inclure des informations inexactes ou fabriquées, appelées hallucinations.

«Ils devinent, en quelque sorte. Souvent, ils se trompent, surtout lorsqu'ils sont confrontés à une question importante ou à un problème complexe», a expliqué M. Martin-Bariteau. À son avis, le public devrait être mieux informé sur l’IA, notamment sur la façon de bien formuler ses requêtes lorsqu'on tente d'obtenir une information.

Un certain scepticisme

Malgré le nombre de Canadiens qui font confiance à ces systèmes, le sondage a révélé un scepticisme général à l’égard des systèmes d’IA en tant que source d’information.

Parmi les répondants, 43 % ont fait valoir que l’augmentation du contenu généré par l’IA rendrait les sources d’information moins fiables, contrairement à 22 % qui ont avancé que l’IA augmenterait leur niveau de confiance dans ce qu’ils lisent ou voient.

L’indice CanTrust interroge les Canadiens sur leur niveau de confiance envers plusieurs personnes et institutions. Le sondage en ligne a été mené auprès de 1515 Canadiens du 9 au 18 janvier.

L’organisme professionnel de l’industrie des sondages, le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien, indique que les sondages en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d’erreur, car ils n’échantillonnent pas la population de manière aléatoire.

Lors du sondage, les répondants devaient indiquer dans quelle mesure ils étaient prêts, sur une échelle de un à sept, à faire confiance à diverses sources pour fournir des informations fiables.

Les Canadiens plus âgés ont rapporté un niveau de confiance dans les nouvelles en ligne similaire à celui des répondants de la génération Z, mais ils font beaucoup moins confiance aux résultats des modèles de langage étendus de l’IA.

Seulement 14 % des membres de la génération des baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) ont dit faire confiance aux résultats de recherche des systèmes d’IA, contre 27 % des membres de la génération X (nés entre 1965 et 1980) et 36 % des membres de la génération Y (nés entre 1981 et 1996).

Les personnes interrogées ont tendance à avoir davantage confiance dans les sources d’information traditionnelles, alors que 51 % des participants de la génération Z et 60 % des participants de la génération des baby-boomers estiment que les informations diffusées dans les journaux, à la télévision et à la radio sont dignes de confiance.

D'autres domaines

Bruce MacLellan, de Proof Strategies, a noté que le sondage a permis de constater une augmentation du nombre de Canadiens qui croient que l’IA apportera des avantages à certains secteurs spécifiques.

Alors qu’il y a un an, 22 % des personnes interrogées disaient faire confiance à l’IA pour soutenir le commerce de détail, ce taux est passé à 39 % dans le nouveau sondage. Le sondage de cette année a également révélé une augmentation de la confiance envers l’IA dans les soins de santé (de 27 % l'an passé à 38 % cette année), les voyages (de 23 à 37 %) et les services financiers (de 29 à 35 %).

Le sondage demandait également comment le gouvernement fédéral pourrait accroître la confiance des Canadiens.

Selon M. MacLellan, les résultats indiquent que les menaces du président américain, Donald Trump, de frapper le Canada avec des tarifs douaniers et de faire du Canada un État américain pourraient offrir une occasion à Ottawa.

Près des deux tiers des personnes interrogées (65 %) ont déclaré que le gouvernement fédéral pourrait devenir plus digne de confiance en s’opposant aux pays qui menacent la prospérité des Canadiens.

«Nous sommes surpris de voir qu’il y a tout à coup un nouveau facteur important pour la confiance au Canada, à savoir la menace de Donald Trump, la façon dont il unifie les Canadiens et a le potentiel de renforcer la confiance dans notre gouvernement et dans nos politiciens, s’ils lui tiennent tête efficacement», a analysé M. MacLellan.

Le conflit avec les États-Unis survient alors que le premier ministre Justin Trudeau se retire et qu’une élection fédérale se profile à l’horizon.

«Nous allons voir des changements dans notre direction à Ottawa cette année, et c’est une table rase et une nouvelle occasion de renforcer la confiance», a soutenu M. MacLellan.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne