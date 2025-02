L’UQTR dévoile les lauréats du 11e Gala des Pythagore

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) présentera son 11e Gala des Pythagore, le 24 avril prochain, au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières. Cette cérémonie prestigieuse permettra de rendre hommage à sept diplômés de l’université trifluvienne pour leur carrière exceptionnelle et leur implication remarquable dans la communauté.

Le comité organisateur du gala des Pythagore a rendu publique la liste des lauréats qui seront honorés lors de la soirée. On y retrouve sept personnes au parcours remarquable, dont certaines se sont illustrées sur la scène internationale dans des domaines ultraspécialisés. C’est notamment le cas pour Jeffrey Hay Gallant qui recevra le prix Pythagore dans la catégorie Sciences et génie. Ce biologiste marin diplômé à la maîtrise en sciences de l'environnement (2013), que l’on pourrait surnommer « l’ami des requins », parcourt les océans du monde entier depuis une trentaine d’années afin d’étudier différentes espèces de requins. Il s’est taillé une solide réputation comme chercheur et vulgarisateur dans la communauté scientifique en collaborant avec les plongeurs les plus connus, dont l’équipage Cousteau.

De son côté, le docteur Alexandre Caron recevra le prix Pythagore dans la catégorie Sciences de la santé. Chercheur à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval et à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Alexandre Caron est titulaire d’un baccalauréat en biologie médicale (2010). Âgé de seulement 37 ans, il est déjà reconnu comme expert en neurométabolisme et ses recherches ont permis de mieux comprendre les mécanismes associés aux maladies métaboliques, notamment le diabète de type 2 et l’obésité. En 2023, il a obtenu le prestigieux Prix Jeune chercheur Jean-Davignon, qui est destiné aux jeunes leaders québécois en recherche.

Diplômé du baccalauréat en sciences comptables (1988), Martin Brassard est le lauréat du prix Pythagore dans la catégorie Sciences administratives. Dirigeant d’entreprise doté d’une expertise approfondie en gestion et en finance, M. Brassard est arrivé chez Héroux Devtek en 1994 à titre de contrôleur, avant de gravir les échelons jusqu’au sommet. Il occupe depuis 2019 le poste de président et chef de la direction de cette importante entreprise du domaine de l’aérospatiale qui compte près de 2000 employés. Sous sa direction, l'entreprise a continué de croître et de renforcer sa position sur les marchés aérospatiaux, commerciaux et militaires.

Également dirigeante d’entreprise, Stéphanie Dusablon est quant à elle lauréate du prix Pythagore dans la catégorie Sciences sociales. Diplômée du baccalauréat en communication sociale (2013), Mme Dusablon a débuté son aventure professionnelle au sein de l’agence Acolyte en tant que stagiaire et a rapidement fait sa marque pour devenir directrice service-conseil et actionnaire majoritaire à seulement 32 ans. Sous sa direction, Acolyte a connu une croissance impressionnante, élargissant son portefeuille de clients avec des marques prestigieuses. Son parcours professionnel hors du commun l’a amenée à s’impliquer au sein de la jeune communauté entrepreneuriale, mais aussi en politique durant six ans en tant que conseillère municipale alors qu’elle n’était que dans la vingtaine.

Artiste accomplie et grande ambassadrice de l’art sous toutes ses formes, Danielle Julien est la nouvelle lauréate du prix Pythagore dans la catégorie Arts et sciences humaines. Cette dernière mène une carrière fort occupée, marquée par un engagement remarquable en création et en enseignement de l’art depuis plus de 40 ans. Diplômée du baccalauréat en enseignement des arts plastiques (1998) et du baccalauréat en arts plastiques (1989), Danielle Julien est également la fondatrice de la Factrie 701, un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l'art, d'encourager la création et d'animer la vie culturelle de la région.

Une carrière riche et diversifiée dans le domaine de l'éducation, voilà qui décrit à merveille Mélanie St Onge, lauréate du prix Pythagore dans la catégorie Éducation, lettres et langues. Cette diplômée du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (2001) est la fondatrice de l’entreprise NeurodIdActe qui est spécialisée dans le développement de solutions pédagogiques basées sur les neurosciences. Depuis 2020, cette dernière a permis à plus de 2500 étudiants en enseignement provenant de 15 pays de réussir le Test de certification en français écrit pour l'enseignement (TECFÉE) avec un taux de succès supérieur à 93 %.

Finalement, rares sont les diplômés de l’UQTR qui peuvent se targuer d’avoir mis la main sur des prix Gémeaux ou d’avoir été récompensés à Canne. Pour la jeune productrice Camille Montreuil, diplômée du baccalauréat en communication sociale (2016), ces faits d’armes ne sont que quelques exemples d’un début de carrière prometteur marqué par une longue liste de projets diversifiés, allant du vidéoclip au documentaire, en passant par les séries télévisées et la production de contenu de marque. Cette feuille de route impressionnante lui vaut le prix Pythagore relève.

Comité de sélection

Le choix des lauréats Pythagore 2025 a été effectué par un comité de sélection agissant sous la présidence de Jean Poliquin, lauréat, Pythagore en 2023 dans la catégorie Sciences administratives. Le comité était également composé de M. Christian Blanchette, recteur de l’UQTR, M. Adel Omar Dahmane, vice-recteur aux études et à la formation, Mme Annie Stipanicic, directrice du Département de psychologie de l’UQTR, M. Jean-François Hinse, directeur par intérim du Service des communications et des relations avec les diplômés, Mme Marie-Chantal Denis, présidente de l’Association des diplômés de l’UQTR, Mme Joël Gagné, présidente-directrice générale de la Fondation de l’UQTR, ainsi que Mme Martine Lefebvre, diplômée de l’UQTR et coordonnatrice aux festivités et événements chez Vallée-du-Parc.

Les prix Pythagore remis aux diplômés d’exception de l’UQTR sont en quelque sorte l’équivalent de la médaille d’or décernée pour l’équation entre la formation, l’implication et les réalisations hors du commun. Le prix fait référence au philosophe et mathématicien de la Grèce antique Pythagore qui a permis d'importants développements en mathématiques, astronomie et musique. Avec les lauréats 2025, ce sont 75 diplômés qui sont inscrits sur la prestigieuse liste des Pythagore.