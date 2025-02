Desjardins offre un soutien de plus de 100 000 $ à des écoles de la région

Desjardins offre une contribution locale de 110 000 $ au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Cette somme permet la réalisation de 16 projets dans les écoles primaires et secondaires du territoire, visant à enrichir l’expérience éducative et à soutenir la réussite des élèves.

Les fonds alloués par Desjardins serviront à concrétiser une diversité de projets dans les établissements scolaires. Parmi les initiatives financées : l’achat de livres et de matériel pédagogique, afin de stimuler la lecture et d’enrichir les apprentissages des élèves, l’acquisition de matériel sportif, pour encourager un mode de vie actif et favoriser le développement global des jeunes et la libération d’enseignants, leur permettant de suivre des formations sur les meilleures pratiques pédagogiques et de les intégrer dans leurs salles de classe.

« Cet engagement démontre à quel point Desjardins a à cœur la réussite de nos jeunes. Les projets réalisés grâce à cette contribution font une différence dans nos milieux. Nous sommes fiers de collaborer avec un partenaire aussi mobilisé », indique Ginette Masse, Directrice générale du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

Un partenariat solide et durable

Depuis le début de cette collaboration en 2020, ce sont plus de 600 000 $ qui ont été investis par la Caisse de Trois-Rivières, la Caisse de l’Est de Trois-Rivières, la Caisse de Mékinac-Des-Chenaux et la Caisse de l’Ouest de la Mauricie dans les écoles du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Depuis 5 ans, ce partenariat a permis de soutenir différents projets dont l’objectif demeure toujours le même, soit de favoriser la persévérance et la réussite scolaires.

« Desjardins, par l’entremise de quatre caisses du territoire, réitère aujourd’hui de manière tangible son engagement et sa volonté à vouloir faire une différence dans le parcours scolaire des enfants qui deviendront les adultes de demain. L’appui à la jeunesse demeure toujours une priorité pour nous et se traduit clairement par ce partenariat avec le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy et l’organisme COMSEP. Cette initiative de 110 000 $, propre aux caisses, s’ajoute à la panoplie de ressources, d’outils et de leviers financiers mis à la disposition des enseignants et des élèves pour favoriser un cheminement scolaire motivant et mobilisant par la mise sur pied de projets reflétant des besoins concrets », exprime Charles Massicotte-Bourbeau Directeur général à la Caisse de Trois-Rivières.