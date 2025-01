Achalandage record pour les portes ouvertes de l'UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a tenu le 25 janvier des activités Portes ouvertes sur ses campus de Trois-Rivières et Longueuil. Au total, 1 430 visiteurs, parmi lesquels on retrouvait de nombreux futurs étudiants et étudiantes, ainsi que plusieurs parents curieux, ont répondu à l’invitation de l’UQTR.

Les personnes qui se sont déplacées ont reçu toute l’information au sujet des programmes d’études, des services universitaires, des échanges internationaux ainsi que des activités culturelles et sociales. Sur chaque campus, divers kiosques d’information étaient animés par plusieurs intervenants, soit des membres du corps professoral et du personnel, auxquels se sont aussi greffés des étudiants actuels, aptes à témoigner avec dynamisme de leur expérience à l’UQTR. Des visites guidées ont aussi été réalisées avec de petits groupes de personnes désireuses de voir les principales installations des campus.

Toujours temps de visiter ou de choisir l’UQTR

Les personnes souhaitant étudier au campus de l’UQTR à Drummondville sont pour leur part conviées à une activité similaire le mercredi 5 février, de 17 h à 20 h. Il sera possible de remplir une demande d’admission gratuitement sur place (sous certaines conditions), tout en bénéficiant de l’expertise des conseillers présents. L’inscription préalable à cette activité, sur la page Choisir UQTR, est fortement recommandée. Il est toutefois de la responsabilité des visiteurs et visiteuses de consulter cette même page afin de s’assurer que les programmes qui les intéressent sont bel et bien offerts au campus de Drummondville.

Les personnes qui étaient indisponibles lors des activités Portes ouvertes peuvent par ailleurs consulter le répertoire des programmes pour faire leur choix. Il est également toujours possible de remplir une demande d’admission pour les programmes de premier cycle. Dans le cas des programmes contingentés, il est à noter que la date limite est fixée au 1er mars 2025.

Rappelons que l’UQTR accueille plus de 15 000 étudiants répartis dans près de 400 programmes, aux trois cycles d’études. L’offre de formation se déploie dans sept campus (Trois-Rivières, Drummondville, L’Assomption, Terrebonne, Québec, Joliette et Longueuil).