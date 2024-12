Nathalie Cauchon reste directrice des études et de la vie étudiante

Le Cégep de Trois-Rivières est heureux d’annoncer le renouvellement de mandat de Mme Nathalie Cauchon à titre de directrice des études et de la vie étudiante (DÉVÉ) pour une durée de cinq ans. Cette décision a été prise par les membres du conseil d’administration le 17 décembre dernier.

Le processus de consultation interne a permis à toutes les instances de la communauté collégiale de s’exprimer. Au terme du processus, des avis unanimes ont été adressés au comité de renouvellement de mandat qui a présenté son rapport au conseil d’administration.

Dans un contexte d’une grande complexité, Mme Cauchon a su assurer le développement de l’offre de service avec leadership et cohérence tout au long de son premier mandat. L’impact de la pandémie sur le parcours académique, l’actualisation de nombreux programmes d’études et le développement des services offerts aux étudiants et étudiantes pour soutenir leurs réussites ne sont que quelques exemples.

Plaçant la pédagogie et la communauté étudiante au centre de ses préoccupations, elle possède des qualités de gestion exceptionnelles. Sa capacité de mobilisation vers l’atteinte des objectifs pédagogiques, ses habiletés de communication et sa capacité de prise de décisions font d’elle une personne hautement qualifiée pour mener à bien les différents mandats et dossiers d’importance qui lui sont confiés.

Elle a mené à une stabilisation de la Direction des études et de la vie étudiante lors de son premier mandat. Par son sens de l’écoute, son humanité et son ouverture d’esprit, elle contribue grandement au climat de collaboration qui est propre au Cégep de Trois-Rivières. Face à de nombreux défis, le Cégep doit notamment continuer d’adapter son offre de services dans un contexte d’évolution de son effectif étudiant et la présence de Mme Cauchon est un facteur de réussite important pour y arriver. Je suis heureux de pouvoir poursuivre ma collaboration avec elle et lui souhaite le meilleur pour ce nouveau mandat », exprime M. Eric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Un parcours qui parle de lui-même

Mme Cauchon a débuté son premier mandat comme directrice des études et de la vie étudiante en mars 2020 alors qu’elle occupait auparavant le poste de directrice adjointe au soutien à l’enseignement depuis son arrivée au Cégep de Trois-Rivières en 2017. En 2023, elle a aussi occupé le poste de directrice générale par intérim jusqu’à la nomination du directeur général, M. Eric Milette. Son mandat actuel se termine le 3 mai 2025, moment où elle entreprendra son 2e mandat.