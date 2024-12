Lancement de la trousse Tisser des liens pour les services de garde éducatifs

Le Pôle d'accueil régional a créé une trousse intitulée "Tisser des liens". Ce projet a vu le jour à la suite d’une consultation menée en décembre 2022 auprès des centres de la petite enfance (CPE) de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

La trousse a été développée grâce à un partenariat entre les CPE, les SANA de Trois-Rivières et Shawinigan, la bibliothèque de Trois-Rivières, le département de nutrition en milieu scolaire et petite enfance, ainsi que les MRC de Mékinac et Maskinongé.

Une collaboration particulière a également été établie avec la bédéiste Catherine Bard, qui a su transmettre, à travers des illustrations, des notions parfois sensibles, mais présentées de manière claire et bienveillante. Ces visuels ont pour but de favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à la diversité culturelle.

Destinée aux gestionnaires et éducatrices des milieux de garde tels que les CPE, les milieux familiaux, les haltes-garderies communautaires et les garderies en milieu scolaire, cette trousse offre des outils concrets pour améliorer l'accueil des familles issues de la diversité culturelle.

« Nous sommes très fières de voir ce projet se concrétiser après deux ans de travail, comprenant des recherches approfondies sur la diversité culturelle, des consultations avec nos partenaires de terrain, des témoignages de parents issus de l'immigration, ainsi que le développement d'outils simples et concrets ", déclare Chrystelle Jabrane, coordonnatrice du Pôle régional d’accueil.

La trousse "Tisser des liens" se compose de trois volets complémentaires et vise à favoriser l'inclusion. Le premier volet inclut un dépliant destiné aux gestionnaires et aux responsables des milieux de garde éducatifs, proposant des étapes concrètes pour faciliter l’accueil des parents issus de l’immigration lors de l'inscription et atténuer les défis associés. Le deuxième volet est conçu pour sensibiliser le personnel aux réalités des familles issues de l’immigration et aux enjeux liés à la diversité culturelle. Enfin, la trousse comprend une boîte à outils destinée à inspirer les milieux de garde à rendre leurs environnements encore plus inclusifs.

« Il est essentiel de bien accueillir les familles issues de l’immigration. C’est sans hésitation que des gestionnaires de CPE se sont joints à l’équipe de Développement Mauricie pour faire part des enjeux et des besoins de notre réseau. Nous avons háte de prendre connaissance de l’outil produit et de l’utiliser avec notre personnel. ¬ souligne Lucie Therriault, directrice générale du Regroupement des CPE des règions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Les trousses seront disponibles en version numérique sur le site de Développement Mauricie, qui indiquera également les points de distribution pour obtenir la version imprimée. www.developpementmauricie.com/pole-regional/