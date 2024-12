Le rappeur Vendou en visite dans des écoles mauriciennes

Du 10 au 12 décembre, le rappeur montréalais Vendou, rencontrera les élèves dans trois écoles de la région, dans le cadre de la tournée Le Festif! à l’École, volet éducatif et philanthropique du Festif! de Baie-Saint-Paul.

Ainsi, les élèves de l'École secondaire Champagnat, de La Tuque, de l'École secondaire Paul-Le Jeunem, de Saint-Tite, et la Shawinigan High School pourront discuter avec l'artiste.

Biographie de l’artiste

Vendou est un rappeur Montréalais qui utilise la musique comme l’exutoire d’une trop grande sensibilité, son art se veut un échange intime, parfois intense, au cœur de l’esprit. Plus que jamais ancrée dans le présent et en phase avec ses émotions, ceci résultant d'un besoin intrinsèque de tracer son propre sillon plutôt que de suivre les tendances établies, il s’inscrit dans une lignée d’artiste alternatif utilisant le rap comme le catalyseur de ses influences variées.

Récipiendaire du Meilleur EP Hip-Hop (GAMIQ) et d’une Bourse Telus en 2020, le demi-finaliste des Francouvertes rend justice à l’attention qu’on lui porte avec la sortie remarquée de son premier album MILLÉNIUM (2021, L’Ours – Label). Acclamé par le public et la critique, cumulant plus d’un million d’écoutes à ce jour et fort d’une nomination pour le prix Félix Leclerc de la chanson et d’une mention comme Meilleur album Hip-Hop (GAMIQ), Vendou est propulsé à l’avant plan de la scène musicale émergente. Loin de s’arrêter là, il met sur pied au printemps 2021 une première tournée de spectacle lui permettant de présenter son univers aux quatre coins du Québec, en passant par la Belgique et le Nouveau-Brunswick.

Gonflé à bloc par la découverte de ces nouveaux horizons, c’est le vent dans les voiles qu’il prépare la suite. Après un hiatus de deux ans ponctué par la sortie du EP conceptuel V POUR, il lance NEXUS, son second album complet en carrière le 13 octobre 2023.

Habitué de la scène, Vendou propose un spectacle unique à la croisée de ses influences. Mélangeant habilement le rap et la pop alternative, il aborde chaque chanson comme s' il n'en avait qu'une, donnant le meilleur de lui-même sur scène. Charismatique, volubile et en pleine possession de ses moyens, il présente sa discographie de façon originale avec une authenticité touchante. Passionné, sensible et toujours à la recherche d'échange et de dialogue, il sait comment conquérir l'attention du public. Avec un spectacle adapté aux plus petites salles comme au grand espace des festivals, l’énergie contagieuse de Vendou et la symbiose avec ses musiciens ne laisseront personne indifférent.

Une huitième année pour Le Festif! à l’École

Effectivement, Le Festif! à l’École revient pour une huitième année avec 17 artistes qui se produiront dans 13 régions différentes du Québec : Charlevoix, les Laurentides, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière, Montréal, la Mauricie, l’Estrie, le Centre-du-Québec, l’Outaouais, la Capitale-Nationale, la Montérégie, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. D’octobre 2024 à mai 2025, une cinquantaine d’écoles seront visitées par une ribambelle d’artistes talentueux, dont Louis-Jean Cormier, Sara Dufour, Philippe Brach, Thierry Larose, Lou-Adriane Cassidy, RYMZ, comment debord, Parazar et plusieurs autres.

Tournée des classes, spectacle dans le hall, conférences, ateliers de composition de chansons; cette série de rencontres, déclinée en plusieurs volets, se veut idéale pour favoriser l’échange entre l’artiste et l’élève. Effectivement, ces activités immersives offrent non seulement une plateforme d'expression créative, mais permettent également aux jeunes de découvrir les coulisses de la musique et des arts, de se familiariser avec le métier d'auteur·e-compositeur·e-interprète, d’explorer leur propre créativité, d’ancrer la culture musicale dans leur quotidien et de s'impliquer dans la vie culturelle de leur milieu.

Un projet collaboratif : Se mobiliser pour l’avenir de la musique québécoise

Afin de faire rayonner le monde musical à plein rendement, Le Festif! à l’École s’est associé avec certains diffuseurs actifs dans les territoires visités, créant ainsi des synergies enrichissantes entre les artistes et le milieu scolaire, tout en soutenant la scène artistique régionale. En effet, ces collaborations permettent non seulement de maximiser la portée des tournées, mais aussi d’assurer une expérience de qualité pour les élèves et les communautés locales. Ainsi, les spectacles de Vendou en Mauricie seront présentés par Le FestiVoix de Trois-Rivières.

« En tant qu'événement enraciné au cœur de sa communauté depuis plus de 30 ans, le FestiVoix est fier de s’associer au projet Le Festif! à l’École pour offrir aux élèves de la Mauricie une rencontre privilégiée avec l’artiste Vendou. En cohérence avec nos propres initiatives de médiation culturelle, cette collaboration reflète nos valeurs d’accessibilité et d’inclusion tout en offrant une occasion unique d’éveiller la créativité des jeunes de notre région. Nous croyons profondément que ces expériences enrichissantes laissent un impact durable et significatif pour la relève » mentionne Thomas Grégoire, directeur général et artistique du FestiVoix.