La recherche à l’UQTR en pleine progression

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) se démarque une fois de plus dans le palmarès annuel de l’organisme Research Info Source dévoilé aujourd’hui. Ce palmarès brosse un portrait des universités canadiennes les plus reconnues en recherche.

Avec un financement total pour la recherche de 53,9 M$ qui représente une augmentation de 13,5% des octrois et contrats de recherche, l’UQTR se trouve en 7e place au Canada dans sa catégorie en termes de croissance de son financement total de la recherche, montrant à nouveau le dynamisme de l’Université dans ce domaine.

De plus, l’UQTR s’est vu décerner une 2e place en ce qui a trait à la croissance des octrois et contrats de recherche en partenariats, une 3e place pour la croissance de son financement par des organismes subventionnaires et une 2e place pour la croissance du financement par des organismes subventionnaires de l’international.

L’université trifluvienne maintient par ailleurs sa 28e position dans l’ensemble du classement des universités canadiennes – elles sont une centaine - pour la troisième année consécutive, un exploit pour une université de petite à moyenne taille. Ajoutons à cela de nombreuses distinctions et marques de reconnaissance pour les chercheuses et chercheurs de l’UQTR, comme la bourse Arthur-B.- McDonald décernée à Isabel Desgagnés-Pénix, ou Marie-Josée Drolet qui fut récemment admise à la Société Royale du Canada, sans oublier l’attribution de plusieurs chaires de recherche prestigieuses.

« Ce palmarès de recherche illustre brillamment ce que nous pouvons accomplir ensemble, à l’UQTR. Cette reconnaissance témoigne du talent, de l’engagement et de la créativité des membres de notre corps professoral, de nos personnes étudiantes-chercheuses et de notre communauté de recherche, qui, jour après jour, repoussent les limites du savoir. C’est une immense fierté de faire partie d’une université qui contribue activement à transformer le monde par ses découvertes et innovations », exprime Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

Sébastien Charles, vice-recteur à la recherche et au développement souligne par ailleurs que « L’UQTR est de plus en plus reconnue comme une université à l’avant-garde et ancrée dans son milieu. Notre communauté scientifique tout entière tend vers un objectif commun, former et préparer les scientifiques de demain qui devront plus que jamais évoluer dans un monde en mutation. »