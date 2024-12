Le Cégep de Trois-Rivières maintient son premier rang au Québec

La récente annonce du palmarès « Canada’s Top 50 Research colleges », publié par l’organisme RE$EARCH Infosource, positionne le Cégep de Trois-Rivières comme un véritable chef de file en recherche.

Une fois de plus, le collège remporte la première place globale en recherche au Québec et se trouve au premier rang du classement dans la catégorie collège de petite dimension au Canada (6e position globale au Canada) ainsi que dans plusieurs autres catégories :

1er pour le plus grand nombre de projets de recherche complétés;

1er rang pour le grand nombre d’étudiants rémunérés pour faire de la recherche;

1er rang pour l’investissement fait en recherche au Québec.

« Nous sommes très heureux de retrouver notre premier rang pour le nombre d’étudiants rémunérés à faire de la recherche. Pour un étudiant, c’est non seulement une opportunité de côtoyer des chercheurs expérimentés et d’avoir accès à des équipements de haute qualité, mais aussi de se perfectionner dans un milieu qui est reconnu comme étant un des meilleurs au pays. C’est très stimulant! Au Cégep de Trois-Rivières, cela se concrétise notamment par des stages et des emplois d’été rémunérés. » explique Éric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Cette reconnaissance et le maintien de cette première position est attribuable notamment au travail acharné des trois centres collégiaux de transfert de technologies (CCTT) affiliés au Cégep de Trois-Rivières, soit le Centre de métallurgie du Québec (CMQ), Innofibre – centre d’innovation des produits cellulosiques et le C2T3 – un CCTT en télécommunications.

« Les trois CCTT sont très fiers de se trouver au premier rang encore une fois. Nous sommes en mesure de nous retrouver, année après année, dans ce palmarès grâce à l’engagement, au dévouement et au professionnalisme des équipes de recherche, de professeurs, d’étudiants et étudiantes, de techniciens et de nos collaborateurs. C’est une belle reconnaissance du milieu. » exprime Gheorghe Marin, directeur général du CMQ et du BRIQ.

Le Cégep de Trois-Rivières continue de développer ses ressources dédiées à la recherche

Cette année, le Cégep de Trois-Rivières a d’ailleurs inauguré son Bureau de la recherche, de l’innovation et de la qualité (BRIQ), dont la mission principale est de fournir une structure propre à l’encadrement de la recherche pour ses enseignants et enseignantes qui ont un intérêt pour la recherche au collégial. Cet ajout contribuera encore davantage à l’excellence et à l’effervescence de la recherche au cégep.