UQTR : Nouveau programme court de 2e cycle en psychoéducation

Dès l’automne 2025, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) offrira un tout nouveau programme court de deuxième cycle en psychoéducation qui portera sur l'attachement et les traumas complexes chez les enfants. Cette nouvelle formation de neuf crédits a pour objectif de répondre aux besoins des intervenants scolaires et psychosociaux sur ces questions.

Intitulée «programme court de deuxième cycle sur l’attachement et les traumas complexes à l’enfance (9192)» cette formation s'inscrit en complémentarité avec les programmes en psychoéducation, ergothérapie, travail social, enseignement primaire et secondaire et éducation préscolaire, orientation professionnelle, orthophonie et d'autres encore. En étant offert à temps partiel, ce programme est une avenue intéressante pour les professionnels en exercice qui souhaitent se spécialiser davantage. Tout le contenu du programme a d’ailleurs été développé par des professeurs membres du Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille (CEIDEF) et du Laboratoire de recherche et d’intervention sur les difficultés d’adaptation psychosociale à l’école (LaRIDAPE), deux unités de recherche et d’expertise de l'UQTR qui s’intéressent aux difficultés d’adaptation chez les jeunes.

Contingenté à 25 places, ce programme sera offert en alternance au campus de Trois-Rivières et au campus de Québec. La première cohorte s'offrira au campus de Québec à compter de l'automne 2025.