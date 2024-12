La Fondation de l'UQTR crée le Prix Félix-Antoine

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) vient de créer le Prix Félix-Antoine, une initiative visant à rendre hommage à l’impact unique de Félix-Antoine Aubert-Morasse au sein de la communauté universitaire.

Ce prix a pour objectif de reconnaître et de promouvoir les initiatives favorisant un environnement inclusif pour les personnes vivant avec une déficience ou une neurodiversité. Il sera décerné annuellement à un membre de la communauté de l’UQTR.

Créé en 2024 par Paul Gaudet, conseiller pédagogique en technologies éducatives et chargé de cours au Département des sciences de l'éducation, ce prix porte le nom du premier étudiant vivant avec une déficience intellectuelle à suivre un cours régulier à l’UQTR. Le parcours inspirant de Félix-Antoine a marqué un tournant dans l’histoire de l’université, ouvrant la voie à de nombreux autres jeunes aux besoins particuliers.

« La Fondation de l’UQTR est honorée de soutenir cette initiative qui incarne parfaitement nos valeurs d’inclusion. » a déclaré madame Joëlle Gagné, présidente-directrice générale de la Fondation de l’UQTR.

« Ce prix reflète notre engagement à bâtir une communauté ouverte et solidaire, tout en offrant aux étudiantes et étudiants une expérience d’apprentissage enrichissante et accessible », ajoute-t-elle.

Pour Paul Gaudet, cette initiative représente bien plus qu’un hommage.

« L’implication de la communauté est essentielle pour créer un monde où chacune et chacun a sa place. Félix-Antoine a touché toutes les personnes qu’il a rencontrées dans son parcours à l’université, en contribuant au développement du savoir, du savoir-faire et du savoir-être des étudiantes et étudiants. Il a prouvé, pendant plus de 20 ans, que la différence peut être une force. Ce prix vise à honorer celles et ceux qui, comme lui, bâtissent des ponts vers un avenir plus inclusif. »

Véronique Busby, qui a accompagné Félix-Antoine en tant qu’intervenante pendant de nombreuses années, a également souligné l’importance de son héritage : « Il a contribué, au fil des années, à ouvrir la voie à l'intégration et à la visibilité de nombreuses personnes au sein de la communauté universitaire. J’ai eu le privilège de témoigner de leur volonté de surmonter les défis quotidiens, de les voir progresser et acquérir de nouvelles compétences sociales et professionnelles, jour après jour. Participer à leur épanouissement est pour moi une immense source de motivation et d’inspiration, tant au niveau professionnel que personnel. Ce prix est une belle manière de prolonger son impact. »

Marc Ayotte, maintenant retraité, a collaboré avec Paul Gaudet et a travaillé au plateau de travail de l’UQTR pendant plus de 25 ans, où Félix-Antoine a également travaillé.

« Félix-Antoine a changé la vision des étudiantes et étudiants de l’UQTR envers les personnes ayant des besoins particuliers. Aujourd’hui, ces personnes font pleinement partie de l’université, de ses valeurs et de ses actions. Ce prix garantit la continuité des actions inclusives concrètes dans le milieu universitaire. C’est primordial » a-t-il précisé lors du lancement.

Les mises en candidature pour le prix Félix-Antoine débutaient le 3 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées et se terminent le 15 janvier 2025. La personne lauréate sera dévoilée le 10 février prochain, lors du Gala de remise de bourses de la Fondation de l’UQTR. Un prix d’une valeur de 350 dollars sera attribué à la personne lauréate.