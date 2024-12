La Fabrique aux utopies : un exemple concret de la pédagogie des communs

Trois programmes du Cégep de Trois-Rivières ce sont unis pour créer une exposition itinérante, gratuite et ouverte à tous, qui rayonne dans des lieux variés de la ville. Ce projet, du nom de La Fabrique aux utopies, est né de la pédagogie des communs. Elle unit les compétences du programme de Philosophie, des Arts visuels et du Théâtre.

Le projet débute avec la production de récits par des étudiants et étudiantes dans le cadre de la Semaine de la philosophie. Les œuvres littéraires ainsi produites agissent ensuite comme sources d’inspiration pour des étudiants et étudiantes en Arts visuels qui s’appliquent à explorer des déclinaisons visuelles de ces textes. Des étudiants et étudiantes en Théâtre procèdent ensuite à la lecture enregistrée des récits. Ces lectures sont jointes aux œuvres visuelles numériquement et peuvent être écoutées au moment de les contempler.

L’aspect communautaire étant important dans un commun d’apprentissage, l’implication de partenaires comme l’UQTR (29 novembre au 20 décembre), la bibliothèque Maurice-Loranger (1er au 28 février) et la Maison de la culture (1er au 30 avril) pour accueillir l’exposition propulse le projet à un autre niveau.

L’objectif derrière la pédagogie des communs

Le but principal de la pédagogie des communs est de créer des liens entre les différentes disciplines afin de développer et partager des savoirs et des ressources. Des projets sont donc réalisés en commun, pour le bien commun et dans le but de le transformer en ressources communes.

« En contexte pédagogique, il s’agit de mettre en relation de travail des étudiants et étudiantes de programmes variés autour d’un mandat de travail commun. Le travail collectif repose alors sur un principe de réciprocité et de solidarité dans le partage des responsabilités et sur celui du partage des compétences. L’apport des expertises de chacun et leur complémentarité deviennent ainsi essentiels à la réalisation du mandat. » explique Patricia Nourry, enseignante de philosophie et chargée de projet en écologisation au Cégep de Trois-Rivières.