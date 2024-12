Le Club optimiste St-Louis-de-France remet plus de 4000 $ à une école

Le président du Club optimiste St-Louis-de-France,Jean Robert, a remis un chèque de 4 079,71 $ à la directrice de l’école Louis-de-France Sandra Blais. Ce don précieux pour l’école a permis l’achat de 275 livres servant à enseigner la littérature jeunesse et à encourager le plaisir de lire.

Grâce aux albums achetés dans le cadre de ce partenariat, plusieurs activités liées au projet éducatif de l’école ont vu le jour dans l’ensemble des classes. Selon le niveau des classes, les initiatives diffèrent : lecture avec les plus grands, lecture interactive, activité avec un auteur et plus encore.

« Le don du Club optimiste se colle parfaitement à notre projet éducatif 2023-2027. En visant à accroître la réussite en lecture, l'implication de partenaires a un impact significatif sur les ressources disponibles pour soutenir les élèves et améliorer leurs compétences en lecture. », indique Sandra Blais, Directrice de l’école Louis-de-France

Pour rendre encore plus concrète la générosité du Club optimiste, des signets de lecture affichant la mission de l’école ainsi que le logo de l’organisme et une vidéo présentant les diverses activités faites avec les livres ont été créés.

D’anciens membres du personnel du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, impliqués dans le Club, sont heureux de contribuer aux succès des élèves encore aujourd’hui.

« C’est une fierté pour le Club optimiste St-Louis-de-France de faire la différence en permettant d’acquérir du matériel pédagogique qui répond à un besoin concret. Contribuant à l'éducation, nous soutenons le développement de la communauté et participons activement à son amélioration, tous des éléments importants pour notre organisme. » , termine Jean Robert Président du Club optimiste