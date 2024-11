FestiStages au Cégep de Trois-Rivières : 60 entreprises réunies

Le 26 novembre se déroulait la deuxième édition du FestiStages, événement de réseautage pour les employeurs et les employés et la communauté étudiante des programmes en Alternance travail-études du Cégep de Trois-Rivières.

L’activité, qui regroupait les secteurs industriel et administratif, a permis à plus de 400 étudiantes et étudiants d’être en contact avec 60 entreprises pour leur recherche de milieu de stage pour l’été.

Des contacts aux multiples bénéfices

L’événement a mis en lumière les étudiants et étudiantes de 10 programmes techniques, allant du génie à l’administration en passant par le bâtiment. Les stages sont profitables tant sur le plan académique que professionnel. Ils représentent une source de motivation et une occasion de consolider les apprentissages. Ils permettent également de contribuer à la vitalité économique de la région en comblant différents besoins de main-d’œuvre. C’est pourquoi le collège accorde une grande importance à l’arrimage entre les programmes d’études et le marché du travail, avec 18 programmes techniques maintenant offerts en Alternance travail-études.

Stagiaires : des avantages financiers pour les entreprises

Les entreprises peuvent profiter de subventions en plus des crédits d’impôt disponibles. La formule des stages se veut simple et flexible. Elle mise sur l’expérience de travail dans le domaine d’études et non sur des compétences précises. Les entreprises peuvent compter sur l’accompagnement du cégep pour la préparation et la supervision des stagiaires.

Les employeuses et employeurs intéressés à embaucher un ou une stagiaire peuvent consulter le site Accueillir un stagiaire ou écrire à [email protected]. Un service gratuit de diffusion d’offres d’emploi est également disponible via la plateforme Propulsion.