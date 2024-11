La Chaire Hydro-Québec de l'UQTR renouvelée pour 5 ans

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) renouvelle sa Chaire de recherche Hydro-Québec en gestion transactionnelle de l’énergie électrique pour une durée de cinq ans, à hauteur de plus de 3,2 M$.

Menée en partenariat avec Hydro- Québec, Stelpro, Elmec et Ecosystem, ainsi que les organismes de recherche CRSNG et MITACS, cette chaire permettra d’élaborer de nouvelles façons d’orchestrer et de valoriser la flexibilité énergétique des consommateurs d’électricité.

Ce projet est au confluent de trois fronts : le contexte social en abordant la hausse de la demande d’énergie et la lutte aux changements climatiques; le contexte client, en visant des coûts abordables et le contexte industriel en exploitant la flexibilité de la consommation énergétique, afin de permettre au réseau d’être utilisé près de ses limites.

« Le renouvellement de la Chaire de recherche Hydro-Québec sur la gestion transactionnelle de l’énergie électrique témoigne non seulement de la qualité du travail accompli depuis les cinq dernières années, mais également de la pertinence et de l’actualité des défis auxquels elle s’attaque. Ce renouvellement est un témoignage de la confiance envers l’UQTR comme lieu de recherche et d’innovation au service de la société québécoise et au-delà. Les travaux de la Chaire visent à transformer nos façons de consommer, de produire et de gérer l’énergie. En période de transition écologique, ces avancées sont cruciales : elles promettent une meilleure efficacité énergétique, des économies pour les foyers et un usage plus raisonné de nos ressources collectives », souligne le recteur de l’UQTR, Christian Blanchette.

« Hydro-Québec est fière de contribuer à la création d’une communauté sur l’orchestration de la flexibilité énergétique et de pouvoir compter sur les partenaires de cette Chaire pour le développement de concepts et de solutions permettant de conjuguer les intérêts de chacun avec ceux du réseau électrique », exprime quant à lui Michaël Fournier, chercheur coordonnateur d’activités majeures chez Hydro-Québec.

« Pour acheminer l’électricité supplémentaire nécessaire à la décarbonation de manière efficiente, il sera souhaitable d’opérer le réseau électrique plus près de ses limites sans les dépasser. Pour y arriver, on peut compter sur la capacité des clients à moduler ou déplacer leur consommation d’énergie dans le temps. En combinant de manière automatisée les flexibilités de consommation associées à la mobilité électrique, à la domotique et à l’immotique, les approches développées contribueront au maintien d’une alimentation électrique fiable et abordable, sans conséquences néfastes pour les consommateurs », mentionne Kodjo Agbossou, directeur de l’École d’ingénierie de l’UQTR.

« Stelpro est fière et motivée de contribuer à la chaire de recherche en tant que partenaire industriel. Par son engagement, Stelpro supporte pleinement l’équipe de recherche de l’UQTR et Hydro Québec sous le leadership scientifique du professeur Kodjo Agbossou. L’implication de Stelpro est le témoignage de sa mission de développer et déployer des solutions de confort thermique favorisant l’efficacité énergétique et la consommation électrique responsable. Bon succès à toute l’équipe », partage Guy St-Onge, directeur innovation et développement de produits chez Stelpro.

« Ensemble, nous avons la capacité d'atteindre les objectifs de décarbonation les plus ambitieux. La recherche collaborative entre les institutions et l’industrie, la quête de nouvelles connaissances et le partage d’expertises sont des leviers essentiels pour façonner les solutions énergétiques de demain. C’est pourquoi Ecosystem est fière de contribuer au renouvellement de la Chaire de recherche Hydro-Québec, un projet porteur d’avenir », soutient Stéphane Michaud, ingénieur et vice-président – Innovation et nouveaux marchés chez Ecosystem.

Caractère unique, la Chaire adoptera aussi une approche de propriété intellectuelle ouverte où les résultats produits, dont des codes logiciels, seront rendus disponibles librement à l’ensemble de la planète, contribuant ainsi à l’animation d’une communauté partageant les mêmes intérêts et apte à en mettre les résultats en application.