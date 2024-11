Les Portes ouvertes au campus de Drummondville attirent 321 personnes

Pas moins de 321 personnes étaient au rendez-vous samedi après-midi, alors que l’Université du Québec à Trois-Rivières tenait une Journée portes ouvertes à son campus de Drummondville.

Cette activité a permis aux futurs membres de la communauté universitaire de se renseigner sur les programmes d’études et les services offerts, de rencontrer le personnel enseignant, et de visiter les installations du campus.

Les candidats et les candidates souhaitant entreprendre des études universitaires à Drummondville ont pu découvrir une variété de programmes de baccalauréat, dont sciences de l’éducation, sciences infirmières, administration des affaires, génie mécanique, ergothérapie et travail social. Il leur a également été possible de s’informer sur plusieurs programmes de certificat et de cycles supérieurs. La liste complète des programmes offerts au campus de Drummondville est disponible sur le répertoire des programmes d’études.

Situé tout près du centre-ville, le campus de l’UQTR à Drummondville se déploie dans un environnement boisé à la fois confortable et chaleureux. Ce milieu d’études est fréquenté par une communauté étudiante de près de 1 300 personnes, qui profitent d’une formule pédagogique axée sur la proximité. En plus de proposer un cadre stimulant et accueillant, le campus abrite également le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI), haut lieu de l’excellence industrielle.

À la session d’hiver 2025, l’UQTR tiendra un autre événement Portes ouvertes à son campus de Drummondville (5 février). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, et pour en apprendre davantage sur les activités et le processus d’admission, il suffit de consulter la page www.uqtr.ca/choisiruqtr.

Les personnes qui ne seraient pas en mesure de participer à ces activités, mais qui souhaiteraient visiter le campus pour confirmer leur choix, peuvent rencontrer les responsables de programme, ou discuter avec un membre de l’équipe des conseillers aux futurs étudiants. En plus de leurs précieux conseils, ils sauront guider les personnes intéressées vers un avenir prometteur à l’UQTR.