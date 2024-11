Un nouveau programme de sensibilisation à la science pour les jeunes

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont dévoilé à l’Université du Québec à Trois-Rivières, un nouvel outil de sensibilisation à la science : la Bulle éducative UQTR.

L’initiative repose sur un concept unique : une présentation vidéo immersive, projetée à l'intérieur d'une structure gonflable hémisphérique spécialement conçue pour l'occasion. La bulle, transformée en salle de projection, offre aux participants une expérience visuelle et sensorielle inédite. À l’intérieur, les jeunes sont plongés dans un voyage captivant au cœur des défis liés à l'énergie et aux solutions pour un avenir durable. Les thèmes abordés dans la présentation sont directement en lien avec différentes notions des programmes de 5e et 6e années du primaire, ainsi que de 1ere et 2e secondaire et s’adressent donc principalement aux jeunes de 9 à 14 ans.

Le programme se distingue non seulement par son format innovant, mais aussi par la mise en lumière de recherches de pointe menées à l’UQTR, notamment sur l’hydrogène et l'efficacité énergétique. L’énergie renouvelable et le développement durable seront également des thématiques de recherche du nouveau pavillon Pellerin-Marmen dès son ouverture en 2026 au centre-ville de Trois-Rivières.

Outre la collaboration de l’UQTR, le développement de cette nouvelle activité a été rendu possible grâce à un financement du Programme NovaScience du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Un outil pédagogique moderne et itinérant

Grâce à sa conception mobile, la bulle immersive peut être déployée dans différents établissements scolaires, centres communautaires ou événements, ce qui permettra de toucher un large public à travers la Mauricie et le Centre-du-Québec. L'objectif est de rendre accessible l'information scientifique à tous, tout en proposant une expérience qui suscite l'émerveillement et la réflexion.

« Nous avons adoré les exemples concrets utilisés ainsi que les images du quotidien proposées. Le tout permet de bien vulgariser la matière et de la rendre accessible pour nos jeunes. »

— Mme Amélie et Mme Joany, enseignantes 3e cycle, école St-Paul, Trois-Rivières

Alors que la région de la Mauricie se trouve au cœur de discussions sur l’arrivée d’entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables et les batteries, ainsi que sur l'acceptabilité sociale des projets d’éoliennes, ce programme vise à sensibiliser la nouvelle génération aux défis liés à la production et à la consommation d’énergie.

« La Bulle éducative UQTR s’inscrit comme une initiative clé pour informer les jeunes sur les enjeux environnementaux et énergétiques tout en les inspirant à devenir des acteurs du changement. »

— Nancy Mignault, directrice générale de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec

Le programme sera présenté dans plusieurs écoles, institutions et organismes de la région au cours des prochains mois. Pour plus d'informations sur l’initiative ou pour organiser une projection dans votre établissement, communiquer avec l’équipe de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec.

Par ailleurs, la structure gonflable permettra, dans les prochaines années, le développement et la présentation de nouvelles créations interactives en mode immersif.

« La Bulle éducative UQTR incarne notre engagement à rendre la science accessible, captivante et inspirante pour les jeunes de nos régions. C’est en éveillant la curiosité et en stimulant la réflexion autour des défis énergétiques que nous préparons les acteurs de demain, ceux qui construiront un avenir durable pour nous tous. »

— Christian Blanchette, recteur de l’UQTR