L'AGE UQTR s'inquiète pour les étudiants étrangers

Nous reproduisons ici l'intégrale d'un communiqué, intitulée Moratoire sur le programme de l'expérience québécoise : Une décision inquiétante pour l'attractivité du Québec et l'avenir des personnes étudiants internationales, adressée au ministre de l’Immigration du Québec, par l'Association générale étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR).

L’Association générale étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR) exprime aujourd'hui sa vive inquiétude et son désarroi face au moratoire imposé sur le programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour les personnes étudiantes internationales, annoncé récemment par le gouvernement du Québec.

Cette décision, qui suspend un des piliers de l’intégration des personnes étudiantes internationales dans le tissu socioéconomique québécois, suscite de nombreuses préoccupations sur l’avenir de l’accueil des talents internationaux.

Le PEQ a été un outil essentiel pour attirer et retenir les personnes étudiantes internationales au Québec. Offrant une voie rapide vers la résidence permanente pour les diplômés, ce programme a permis à des milliers de jeunes talents de s'installer durablement dans la province après leurs études, contribuant ainsi à l’enrichissement de la société québécoise sur les plans culturel et économique. Le moratoire décidé par le gouvernement vient perturber ce parcours, créant un climat d'incertitude et décourageant des milliers de personnes étudiantes internationales qui représentaient une source importante de diversité et d'innovation.

Un projet sans vision à long terme pour l'immigration

Le gouvernement québécois justifie ce moratoire par la nécessité de revoir le processus d'immigration et d'intégration des personnes étudiantes internationales. Cependant, cette suspension du PEQ semble davantage relever d’une mesure populiste que d'une véritable réflexion stratégique sur l'immigration économique. En suspendant ce programme, le gouvernement néglige les bénéfices concrets qu'il générait pour la province et risque de ralentir l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur du Québec. De plus, cette décision a des conséquences désastreuses pour les personnes étudiantes qui étaient en processus d'application, qui se retrouvent désormais dans une situation d'incertitude. Elles doivent revoir leurs projets professionnels et personnels, ce qui pourrait nuire à l’image du Québec en tant que destination privilégiée pour les études internationales.

Appel à la révision du moratoire et à une solution stable

L’AGE UQTR demande au ministre de l’Immigration du Québec de reconsidérer immédiatement cette décision et de remettre en place le PEQ dans les plus brefs délais. Il est impératif d’en garantir la continuité, afin que le Québec puisse conserver son rôle de leader dans l’accueil des personnes étudiantes internationales et leur intégration dans le marché du travail québécois. Il est également essentiel d'engager un dialogue constructif avec les établissements d'enseignement, les personnes étudiantes internationales et les acteurs économiques pour mettre en place des politiques d'immigration durables qui renforceront l'attraction du Québec comme terre d'accueil pour les talents du monde entier.