Sondage: seulement 63 % des Québécois croient que la place des jeunes est à l'école

Même si une majorité de Québécois souhaitent une meilleure valorisation de la persévérance scolaire, seulement 63 % d'entre eux estiment que la place d'un jeune est à l'école et que son tout premier métier est d'être un élève, suggère un nouveau sondage.

Environ 18 % des répondants ont indiqué être en désaccord avec cette affirmation, tandis qu'une personne sur cinq n'a pas une position claire.

Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) a publié lundi ces données provenant d'un coup de sonde réalisé dans le cadre de la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire.

Selon le sondage de la firme Léger, 91 % des Québécois interrogés sont toutefois d'avis que la société devrait en faire plus pour favoriser la persévérance scolaire.

Il en ressort également que le décrochage des élèves du secondaire et le niveau de motivation des jeunes de tous les niveaux préoccupent plus de la moitié des répondants (59 et 57 %, respectivement).

À travers ces chiffres, le RQRE en arrive à «un constat doux-amer».

«Les résultats du sondage illustrent non seulement la pertinence de notre mouvement, 20 ans après la première campagne régionale, mais ils démontrent le besoin encore criant pour la mobilisation de tout le Québec envers la réussite éducative de nos enfants», a déclaré la présidente du réseau, Andrée Mayer-Périard.

L'enquête a aussi abordé la question de la conciliation du travail et des études. Plus des deux tiers des répondants ont affirmé être préoccupés par la capacité des jeunes à pouvoir jongler avec l'école et un emploi.

Le sondage a été mené sur le web auprès de 1004 Québécois, entre le 28 novembre et le 3 décembre dernier.

La 20e édition des Journées de la persévérance se tient cette année avec le thème «Pour le futur, persévérer se conjugue toujours au présent».

Jusqu'à vendredi, différentes activités sont prévues un peu partout au Québec dans le but de mettre en lumière le rôle joué par l'entourage pour encourager les jeunes à persévérer.

La Presse Canadienne