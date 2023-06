Profs qui n'ont qu'un diplôme d'études secondaires: mieux que rien, plaide Drainville

Québec lance un programme de formation de courte durée dans le but de recruter et de former de nouveaux préposés aux bénéficiaires. L'objectif est d'attirer de 3000 à 5000 nouveaux préposés. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait cette annonce mardi matin aux côtés du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et de la ministre ...