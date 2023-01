Rentrée: la CSQ préoccupée par la violence à l'école et le travail des enfants

La violence en milieu scolaire et le travail des enfants préoccupent la CSQ, qui a souligné ces deux aspects dans la cadre de sa conférence de presse de début d'année.

La Centrale des syndicats du Québec, dont la majorité des membres travaillent dans le milieu de l'éducation, soutient que le phénomène de la violence dans les écoles est bel et bien plus présent et que des gestes de violence se manifestent même au préscolaire et sont malheureusement banalisés.

Le président de la centrale syndicale, Éric Gingras, plaide pour que la société tout entière, et pas seulement l'école, lance un message de « tolérance zéro » à l'égard de la violence.

Pour ce qui est du travail des enfants, le dirigeant syndical a invité le ministre du Travail, Jean Boulet, à déposer tel que promis son projet de loi pour l'encadrer et à « ne pas céder » devant les pressions d'employeurs.

Il a rappelé qu'à cause de la rareté de main-d'oeuvre, des employeurs embauchent des jeunes de 12 ou 13 ans. Or, le travail peut nuire à la réussite scolaire, selon le nombre d'heures qui y est consacré, a rappelé le président de la CSQ.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne